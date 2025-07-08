عاجل: إيلانغا.. إضافة منتظرة في تشكيلة نيوكاسل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يعتبر تعاقد نادي نيوكاسل يونايتد مع المهاجم السويدي أنتوني إيلانغا لاعب نوتينغهام فورست، إضافة كبيرة لتشكيلة الماكبايس في الموسم المقبل.

بحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن الصفقة أُغلقت منذ فترة، وجاء التعاقد مع إيلانغا بهدف واضح يتمثل في دعم الخط الهجومي، خاصة مع تطلع النادي للعودة بقوة إلى للمنافسة في دوري أبطال أوروبا والمنافسة محليًا.

إيلانغا يملك سجلًا جيدًا من حيث المساهمة الهجومية، إذ شارك في 82 مباراة مع نوتينغهام فورست، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 21، ما يجعله خيارًا واعدًا لتقديم حلول متنوعة في الثلث الأخير من الملعب.