عاجل: لياو يودع ثيو هيرنانديز بعد اتفاقه مع الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وجّه رافائيل لياو رسالة وداع مؤثرة لزميله في ميلان، ثيو هيرنانديز، الذي يقترب من الانتقال إلى نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لياو كتب عبر حسابه الشخصي على منصة إنستغرام: “أخي، رفيقي في الكثير من المعارك، مررنا سويًا بالكثير من اللحظات الجيدة والسيئة، لكن كان من دواعي سروري أن أشاركك غرفة الملابس والملعب يا أخي. أتمنى لك كل الحظ في هذا الفصل الجديد، سأفتقدك كثيرًا لأنك على مدار السنوات أصبحت شخصًا مهمًا جدًا بالنسبة لي”.

النجم البرتغالي أضاف: “لم يكن من المفترض أن تنتهي الأمور بهذه الطريقة، لكن الحياة مليئة بالتحديات. حظًا سعيدًا في رحلتك الجديدة، وكما هو الحال دائمًا، سأظل أشجعك… وأشجعنا!”.

بحسب التقارير، فقد تم التوصل لاتفاق نهائي بين الهلال وثيو هيرنانديز منذ أسبوعين، لتصبح الصفقة شبه محسومة بانتظار الإعلان الرسمي من الناديين.