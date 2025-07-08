عاجل: ماكيليلي يختار مرشحه للكرة الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: أشاد النجم الفرنسي السابق كلود ماكيليلي بأداء عثمان ديمبيلي، معتبرًا أنه الأحق حاليًا بجائزة الكرة الذهبية.

وفي تصريحات إعلامية، قال ماكيليلي: “الكرة الذهبية؟ في الوقت الحالي، أراها من نصيب ديمبيلي”.

كما لم يغفل الإشادة بالموهبة الصاعدة لامين يامال، حيث أضاف: “لامين يملك الموهبة، ولا يزال أمامه الكثير من الوقت ليبرهن على قدراته في أعلى المستويات”.

تصريحات ماكيليلي تعكس ثقة كبيرة في الجيل الحالي من اللاعبين الفرنسيين، مع موازنة بين الإنجازات الحالية والوعود المستقبلية.