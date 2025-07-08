عاجل: «صانع السلام».. نتنياهو يرشح ترامب لجائزة نوبل

شكرا لاهتمامكم بخبر «صانع السلام».. نتنياهو يرشح ترامب لجائزة نوبل والان مع التفاصيل



أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، أنه رشّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام.

وقدم نتنياهو لترامب، خلال عشاء خاص جمعهما في البيت الأبيض، نسخة عن رسالة الترشيح الرسمية التي بعث بها إلى لجنة نوبل، قائلاً: “الرئيس ترامب يصنع السلام في هذه الأثناء، في بلد تلو الآخر، وفي منطقة تلو الأخرى”.

وعلّق عليها ترامب قائلًا: «لفتة مؤثرة».

ويأتي هذا الترشيح في وقت يتوسط فيه ترامب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، ويسعى أيضًا لإعادة إطلاق مفاوضات دولية متعثرة، من ضمنها الملف النووي الإيراني وأزمات أخرى في المنطقة.

وتلقّى ترامب في السابق عدة ترشيحات من مشرعين ومؤيدين له لنيل الجائزة المرموقة، إلا أنه لم يُمنحها قط، وهو ما عبّر مرارًا عن انزعاجه منه، خاصة على خلفية ما يصفه بدوره في:

حلّ النزاعات بين الهند وباكستان، وصربيا وكوسوفو.

تسهيل اتفاقيات السلام بين إسرائيل وعدة دول عربية ضمن ما عُرف بـ”الاتفاقيات الإبراهيمية”.

تهدئة التوترات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

ورغم عودة ترامب إلى البيت الأبيض قبل أكثر من 5 أشهر، فإن الحرب في أوكرانيا والقتال المستمر في قطاع غزة لا يزالان دون انفراج حقيقي، في وقت تسعى فيه إدارته لإحراز تقدم دبلوماسي يعزز صورته كـ”صانع سلام”، وهي الرسالة التي يعتمد عليها في حملته الانتخابية المقبلة.

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