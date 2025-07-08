عاجل: تطورات مصابي الهلال قبل السوبر السعودي

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شكرا لاهتمامكم بخبر تطورات مصابي الهلال قبل السوبر السعودي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يعاني الهلال من إصابات أثرت على مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، والجهاز الفني بقيادة سيموني إنزاغي يحاول تجهيز الفريق قبل السوبر السعودي.
إليكم حالة مصابي الزعيم قبل السوبر السعودي المقرر إقامته في أغسطس:
- حسان تمبكتي (مدافع): التهاب في الركبة، سيغيب مؤقتًا لكنه سيكون جاهزًا للسوبر.
- عبد الإله المالكي (وسط): إصابة في العضلة الخلفية ويخضع للعلاج.
- عبد الله الحمدان (مهاجم): إصابة في عضلة الساق وأوقف تدريباته مؤقتًا.
- سالم الدوسري (نجم الفريق): إصابة في العضلة الخلفية، متوقع تعافيه قبل السوبر.
- ألكسندر ميتروفيتش (مهاجم): إصابة عضلية تثير القلق بشأن جاهزيته للمعسكر المقبل.