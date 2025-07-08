عاجل: تطورات مصابي الهلال قبل السوبر السعودي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يعاني الهلال من إصابات أثرت على مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، والجهاز الفني بقيادة سيموني إنزاغي يحاول تجهيز الفريق قبل السوبر السعودي.

إليكم حالة مصابي الزعيم قبل السوبر السعودي المقرر إقامته في أغسطس: