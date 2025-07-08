عاجل: أزمة الاتصالات لم تعطل المطار.. 69 رحلة بالقاهرة و33 قيد التشغيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت وزارة الطيران المدني استمرار جهودها المكثفة لضمان انتظام حركة الطيران داخل مطار القاهرة الدولي، والحفاظ على سير العمليات التشغيلية دون تأثر جوهري بالعطل الفني الذي طال شبكات الاتصالات خلال الساعات الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات العطل التقني، شهدت حركة التشغيل بالمطار خلال الفترة من الساعة السادسة مساء الإثنين 7 يوليو 2025، وحتى الواحدة صباح الثلاثاء 8 يوليو، انتظامًا ملحوظًا في إدارة الرحلات.

تفاصيل التشغيل خلال الأزمة

ووفق البيان، بلغ إجمالي عدد الرحلات المجدولة خلال هذه الفترة 69 رحلة جوية، منها 36 رحلة أقلعت في مواعيدها، بينما 33 رحلة أخرى ما تزال قيد الاستكمال، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيلها في أقرب وقت ممكن.

وأكدت الوزارة أن فرق التشغيل في مطار القاهرة تتعاون بشكل كامل مع جميع الجهات المعنية لتقليل زمن التأخير وضمان الحفاظ على معايير الجودة والانضباط في تقديم الخدمات للمسافرين.

المطارات الأخرى لم تتأثر

أشارت الوزارة إلى أن باقي المطارات المصرية تواصل العمل بصورة طبيعية ووفق الجداول التشغيلية المعتمدة، دون أن تتأثر بالعطل الطارئ، مشيدةً بكفاءة فرق الدعم الفني والتشغيلي التي تعاملت مع الموقف بجدارة.

وأكدت أن انتظام حركة السفر في هذه الظروف يعد ثمرة لتعاون جميع الجهات، بما في ذلك شركات الطيران، والأطقم الأرضية والجوية، وفرق الدعم التقني، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا للحفاظ على استقرار المنظومة التشغيلية.

متابعة دقيقة واستجابة فورية

وجددت الوزارة تأكيدها على المتابعة اللحظية لتطورات الموقف من خلال غرف العمليات المختصة، بالتنسيق الكامل مع الجهات الفنية والأمنية، وفي مقدمتها وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية والجهات السيادية.

كما أكدت مواصلة الاستعدادات والتنسيق لضمان استعادة كفاءة التشغيل الكامل في أسرع وقت، مع الحد من أي آثار محتملة على حركة السفر، والالتزام التام بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن وجودة الخدمة.

أولوية لسلامة وراحة المسافرين

واختتم البيان بالتأكيد على أن سلامة المسافرين وراحتهم تمثل أولوية قصوى لوزارة الطيران المدني، وأن فرقها الميدانية تواصل العمل دون توقف لضمان تأمين الرحلات الجوية، وحسن إدارة الأزمات بما يليق بمكانة مصر ومطاراتها الدولية.