عاجل: مبابي يستعيد عرشه ..! – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكدت صحيفة ماركا الاسبانية أن كيليان مبابي لاعب ريال مدريد سيشارك اساسيا ضد باريس سان جيرمان غدا الاربعاء في نصف نهائي مونديال الاندية.

كيليان مبابي يتهيأ للظهور الحقيق الاول له مع ريال مدريد تحت قيادة تشابي الونسو ، في مواجهة مشحونة بالعواطف أمام فريقه السابق باريس سان جيرمان.

كيليان مبابي شهد البطولة من منظور غير مألوف في البداية ، حيث ابعدته عدوى فيروسية عن خطط تشابي ، وحتى الان لم يلعب سوى 45 دقيقة في مباراتين بهذا المونديال (يوفنتوس ودورتموند) ولم يدرج اسمه في التشكيلة الاساسية بأي منهما.