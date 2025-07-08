عاجل: تطورات إصابة موسيالا مع بايرن ميونخ

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة بشأن إصابة جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ، والتي تعرض لها في مباراة البافاري أمام باريس سان جيرمان ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

بحسب البيان الرسمي للنادي عبر منصة “X”، فقد أُصيب موسيالا بكسر في الشظية نتيجة خلع في الكاحل، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا.

غياب موسيالا، البالغ من العمر 22 عامًا، سيمتد لعدة أشهر، ما يمثل ضربة قوية للفريق البافاري في بداية الموسم الجديد.