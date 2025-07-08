عاجل: بعد حريق سنترال رمسيس.. أرقام طوارئ بديلة للإسعاف والرعاية المركزة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت وزارة الصحة والسكان تخصيص عدد من الأرقام البديلة للتواصل في حالات الطوارئ، وذلك بعد تعطل العمل مؤقتًا في الخط الساخن 123 الخاص بخدمات الإسعاف، نتيجة تداعيات حريق سنترال رمسيس بمنطقة وسط القاهرة.

وأوضحت الوزارة أنه في حال تعذّر الاتصال بالخط الساخن، يمكن للمواطنين التواصل مع رقم النجدة 122 لطلب سيارات الإسعاف في الحالات الطارئة، أو الاتصال على الرقم 137 من أي خط أرضي للاستفسار عن خدمات الرعاية المركزة والحضّانات.

كما أتاحت الوزارة التواصل عبر الأرقام البديلة التالية:

01270055785

01279541644

01157374108

01124490657

بلاغات الطوارئ والإسعاف

من جانبها، أكدت هيئة الإسعاف المصرية استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لإصلاح العطل الفني في الخط 123، مشددة على أن جميع سيارات الإسعاف والنقاط المنتشرة على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها كوحدات للرصد والاستجابة السريعة، خاصة على الطرق السريعة والمحاور الحيوية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى استخدام الأرقام البديلة المعلنة لحين عودة الخدمة، مع إعطاء الأولوية للحالات الحرجة.

متابعة وزارية واستجابة عاجلة

ويتابع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، الموقف أولًا بأول، حيث وجّه بانعقاد غرفة الأزمات المركزية بالوزارة، إلى جانب غرف الأزمات بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، للعمل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الدعم اللازم.

إصابات وإجراءات عاجلة

استجابة للحادث، دفعت هيئة الإسعاف بـ17 سيارة مجهزة إلى موقع الحريق، حيث أسفر الحادث، وفقًا للإحصاءات الأولية، عن إصابة 14 مواطنًا، جرى نقلهم إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي الرعاية الطبية.

تأثر خدمات الاتصالات

في سياق متصل، تسبب الحريق في تأثر خدمات الاتصالات بعدد من المناطق، حيث اشتكى المواطنون من ضعف الشبكة أو انقطاعها، خاصة في خدمات الهاتف المحمول والخطوط الأرضية.

وتقتصر القدرة على الاتصال في بعض المناطق على التواصل داخل نفس الشبكة فقط، مثل مشتركي “وي” الذين يمكنهم التواصل فيما بينهم، في حين يتعذر الاتصال مع شبكات أخرى، في ظل استمرار جهود السيطرة على الحريق من جانب الحماية المدنية.