عاجل: حريق سنترال رمسيس يتسبب في تعطّل منظومتي الإسعاف 123 ورعايات مصر 137

عدن - ياسمين عبد العظيم - علّقت وزارة الصحة والسكان على تداعيات الحريق الهائل الذي اندلع بمبنى سنترال رمسيس في منطقة الأزبكية بوسط القاهرة، مؤكدة أن الحادث أدى إلى تعطل مؤقت في عمل منظومة الإسعاف (123) ومنظومة رعايات مصر (137)، واللتين تُعدان من أبرز وسائل التواصل الطارئة التابعة للوزارة.

جهود لاحتواء الأزمة

وأكدت الوزارة أن فرق الطوارئ تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لاحتواء آثار الحريق وإعادة تشغيل المنظومتين في أسرع وقت ممكن، مع اتخاذ كافة التدابير البديلة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية الطارئة دون انقطاع.

ودعت الوزارة المواطنين إلى استخدام الأرقام البديلة التي تم تخصيصها لحين عودة الخدمة بشكل كامل، مع التأكيد على إعطاء الأولوية القصوى للحالات الحرجة والطارئة.

أرقام الطوارئ البديلة

في حال تعذر التواصل مع الإسعاف عبر الرقم 123، ناشدت الوزارة المواطنين الاتصال برقم النجدة 122 لطلب سيارة إسعاف، أو استخدام الرقم 137 من الخطوط الأرضية للاستفسار عن خدمات الرعاية المركزة والحضانات.

كما خصصت الوزارة الأرقام التالية للتواصل في حالات الطوارئ:

01270055785

01279541644

01157374108

01124490657

استجابة فورية من الصحة

يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تطورات الحادث بشكل مستمر، ووجّه على الفور بانعقاد غرفة الأزمات المركزية بالوزارة، إلى جانب تفعيل غرف الطوارئ بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات على مدار الساعة، لمتابعة الوضع وتقديم الدعم اللازم.

ودفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ 17 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحريق فور وقوعه، حيث تم نقل 14 مصابًا إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك وفقًا للإحصاءات المبدئية.