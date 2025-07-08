عاجل: سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي تحركًا طفيفًا أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، مع انطلاق التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة، مقارنة بأمس الإثنين.

وحقق صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري، والذي يضم البنك المركزي والبنوك التجارية، قفزة جديدة خلال مايو 2025، بعدما ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى 14.7 مليار دولار، مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في أبريل، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ويعكس هذا الارتفاع تحسنًا ملحوظًا في التدفقات الأجنبية إلى القطاع المصرفي، وجاء مدفوعًا بشكل رئيسي من أداء البنوك التجارية، التي شهدت زيادة لافتة في صافي الأصول الأجنبية، بلغ معها 4.8 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار في الشهر السابق، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها منذ فبراير 2021، بزيادة شهرية تقدر بنحو 3.2 مليار دولار.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.51 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي AIB

سجل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي نحو 13.51 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة

بلغ السعر في بنك البركة نحو 13.51 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك نكست

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك نكست نحو 13.50 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي

بلغ السعر في البنك الأهلي الكويتي نحو 13.50 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 13.49 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة نحو 13.49 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي

سجل الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي نحو 13.49 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.