عاجل: نابولي يحدد سعر أوسيمين – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يدرس نادي نابولي إمكانية بيع مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تألقه اللافت مع غلطة سراي.

بحسب تقارير صحفية إيطالية، حدد نابولي سعر اللاعب بـ75 مليون يورو، رافضًا عرضًا سابقًا من غلطة سراي بقيمة 60 مليون يورو، رغم الموسم المميز الذي قدمه أوسيمين بتسجيله 37 هدفًا وصناعة 8 في 41 مباراة.

أوسيمين البالغ من العمر 26 عامًا، بات هدفًا لعدة أندية أوروبية بعد موسمه الاستثنائي، وسط ترقب لخطوته القادمة.