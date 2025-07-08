عاجل: بعد تعطل الخط 123.. “صحة أسيوط” تعلن أرقام الطوارئ البديلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، برئاسة الدكتور محمد زين الدين حافظ، تفعيل عدد من الأرقام البديلة لتلقي بلاغات الطوارئ والإسعاف، وذلك بعد العطل المفاجئ الذي أصاب الخط الساخن الوطني (123)، نتيجة الحريق الذي اندلع بسنترال رمسيس في وسط القاهرة، يوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025.

حرص على استمرارية الخدمة

وأوضحت المديرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على ضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة بجميع مراكز ومدن المحافظة، دون أي انقطاع يؤثر على سلامة المواطنين.

الأرقام البديلة للتواصل مع طوارئ الصحة في أسيوط:

غرفة طوارئ ديوان المديرية (خطوط أرضية):

0882148180

0882148181

0882148177

رقم واتساب لتلقي البلاغات الطبية:

رقم هاتف وواتساب مشترك لخدمات الطوارئ والإسعاف:

أرقام بديلة للإسعاف:

للتواصل مع قيادات مديرية الصحة:

محمد جمال (وكيل المديرية): 01092405803

أحمد سيد (وكيل المديرية): 01009703450

عصام نبيل (مدير العلاج): 01000441318

مروة يوسف (مديرة إدارة الطوارئ): 01110485403

رقم إضافي للتواصل العام (هاتف وواتساب): 01007700456

قنوات التواصل عبر الإنترنت:

الصفحة الرسمية لمديرية الصحة بأسيوط

صفحة العلاقات العامة بالمديرية

استجابة ميدانية على مدار الساعة

وأكدت المديرية أن فرق الطوارئ والإسعاف تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة، وموزعة ميدانيًا في مختلف المناطق، لضمان التدخل السريع والتعامل الفوري مع أي طارئ طبي.

مناشدة للمواطنين

ودعت مديرية الصحة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالات طبية طارئة عبر الأرقام الرسمية المُعلنة، لضمان الاستجابة الفورية وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية.