عاجل: عودة مسرحية “البقاء للأصيع” في كأس العالم للرياضة الإلكترونية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن عودة عرض المسرحية الكوميدية “البقاء للأصيع”، من بطولة هشام ماجد وشيكو، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو الجاري، على مسرح محمد العلي بالرياض، ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقامة حاليًا في العاصمة السعودية.

ونشر آل الشيخ الملصق الدعائي للمسرحية عبر حسابه على “فيسبوك”، وظهر فيه عدد من النجوم، من بينهم شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ومحمد أوس أوس، بإطلالات كوميدية لافتة، حيث ظهر شيكو بشعر أحمر طويل، بينما ارتدى هشام ماجد زيًّا فضائيًا، في إشارة ساخرة لطبيعة المسرحية.

وعلّق آل الشيخ على الملصق قائلاً: “المسرحية الكوميدية (البقاء للأصيع) من بطولة شيكو وهشام ماجد ونخبة من النجوم، ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 17-19 يوليو، على مسرح محمد العلي”.

قصة المسرحية

تدور أحداث المسرحية في إطار ساخر حول مستقبل الأرض بعد نضوب مواردها، حيث يتم إرسال بعثة فضائية مصرية لاستكشاف كواكب جديدة قابلة للحياة.

وأثناء رحلتهم، يصطدم أفراد البعثة بعادات وقوانين كونية غريبة، تكشف عن مدى صعوبة العثور على موطن بديل للبشرية.

فريق العمل

المسرحية من بطولة: شيكو، هشام ماجد، أوس أوس، مي كساب، أحمد فتحي، ومروة أنور

من تأليف: أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإنتاج: صلاح الجهيني ومحمد نصار،

وإخراج: أوتاكا.

مسلسل “اللعبة 5”

من جهة أخرى، يواصل الثنائي هشام ماجد وشيكو تصوير الجزء الخامس من مسلسل “اللعبة”، المقرر عرضه خلال موسم الأوف سيزون 2025.

تستمر أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حيث يتنافس الصديقان “مازو” و”وسيم” في سلسلة من التحديات والمغامرات الجديدة، سعيًا للفوز بالجائزة الكبرى.

ويشارك في بطولة العمل: أحمد فتحي، محمد أوتاكا، سامي مغاوري، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبدالرسول، ومحمد عمرو الليثي، ومن إخراج: معتز التوني.