اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: في اليوم العالمي لها.. مشاهير وقعوا في حب الشوكولاتة

0 نشر
0 تبليغ

  • عاجل: في اليوم العالمي لها.. مشاهير وقعوا في حب الشوكولاتة 1/12
  • عاجل: في اليوم العالمي لها.. مشاهير وقعوا في حب الشوكولاتة 2/12
  • عاجل: في اليوم العالمي لها.. مشاهير وقعوا في حب الشوكولاتة 3/12
  • عاجل: في اليوم العالمي لها.. مشاهير وقعوا في حب الشوكولاتة 4/12
  • عاجل: في اليوم العالمي لها.. مشاهير وقعوا في حب الشوكولاتة 5/12
  • عاجل: في اليوم العالمي لها.. مشاهير وقعوا في حب الشوكولاتة 6/12
  • عاجل: في اليوم العالمي لها.. مشاهير وقعوا في حب الشوكولاتة 7/12
  • عاجل: في اليوم العالمي لها.. مشاهير وقعوا في حب الشوكولاتة 8/12
  • عاجل: في اليوم العالمي لها.. مشاهير وقعوا في حب الشوكولاتة 9/12
  • عاجل: في اليوم العالمي لها.. مشاهير وقعوا في حب الشوكولاتة 10/12
  • عاجل: في اليوم العالمي لها.. مشاهير وقعوا في حب الشوكولاتة 11/12
  • عاجل: في اليوم العالمي لها.. مشاهير وقعوا في حب الشوكولاتة 12/12

شكرا لاهتمامكم بخبر في اليوم العالمي لها.. مشاهير وقعوا في حب الشوكولاتة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - يحتفل العالم اليوم بـ”اليوم العالمي للشوكولاتة”، وإذا كنت من عشاق هذه الحلوى الساحرة، فأنت لست وحدك! إذ يشاركك الشغف بها عدد من أبرز نجوم العالم، وقد جمعنا لك قائمة مفاجئة لأسماء معروفة بحبها الكبير للشوكولاتة.

جينيفر جارنر

من أدوارها كجاسوسة في مسلسل Alias إلى أعمالها الأخيرة في أفلام مثل Love, Simon وPeppermint، تُعد جينيفر جارنر من النجمات المحبوبات عالميًا. واللافت أنها تُعرف أيضًا بشغفها بالخبز، وقد أعلنت أكثر من مرة عن حبها للشوكولاتة، بل وشاركت متابعيها وصفتها الخاصة لكعك رقائق الشوكولاتة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أوبرا وينفري

قوة إعلامية كبيرة، وذوّاقة محترفة! أوبرا لم تُخفِ يومًا حبها للشوكولاتة، بل أطلقت خطًا خاصًا بها تحت اسم O, That’s Good!، بنكهات مبتكرة مثل “جوز الهند بالكاري” و”الكراميل المملح” تستحق التجربة!

5cc2787fd2.jpg

هيو جاكمان

حين لا يكون “وولفرين” في مهمة، تجده منشغلًا بحمل أكياس من الشوكولاتة! الممثل الأسترالي أقرّ بشغفه الشديد بها، بل اعترف أحيانًا بتهريبها إلى مواقع التصوير، ولا يمكننا أن نلومه على ذلك.

82088446b3.jpg

ريهانا

تجاوز حب ريهانا للشوكولاتة حدود التذوق، فدخلت مجال الإنتاج عبر خط شوكولاتة خاص بها باسم RiRi Hearts، بنكهات فريدة مثل الموكا والكراميل بملح البحر.

042233fdbb.jpg

كيت ميدلتون

حتى دوقة كامبريدج تُشارك في هذا العشق! تُعرف كيت بحبها للشوكولاتة، وقد أعدّت بالفعل حلوى شوكولاتة خاصة بها بالتعاون مع طاهٍ حائز على نجمة ميشلان، خلال أحد الارتباطات الملكية.

نجوم بوليوود.. حب يتحدى “الدايت”

في عالم بوليوود، حيث تُعرف النجوم بالأنظمة الغذائية الصارمة، هناك عدد من المشاهير لا يخفون حبهم للشوكولاتة، بل يفتخرون به.

6a2d6494b4.jpg

عليا بهات

في إحدى جلسات “اسألني أي شيء” خلال ترويج فيلم Gangubai Kathiawadi، كشفت أنها تعشق الشوكولاتة والبطاطس، معتبرة إياهما المفضلين لديها عالميًا.

62a4fd1dfd.jpg

كيارا أدفاني

رغم حرصها على نظام صحي، لا تتردد كيارا في الاستمتاع بكعك الشوكولاتة، خاصة في مطعم “باستيان” التابع لشيلبا شيتي.

16388d16d4.jpg

رانفير سينغ

يعشق الشوكولاتة إلى حد كبير، ويتناولها بعد كل وجبة، ويؤكد أخصائي تغذيته أنه صمم له وصفة “نوتيلا صحية” باستخدام موس الأفوكادو ورقائق الشوكولاتة الداكنة بنسبة 90%.

e40d92a797.jpg

شيلبا شيتي

الممثلة الشهيرة ومالكة المطعم، تُعد من أبرز عشاق الشوكولاتة، وتُشارك جمهورها باستمرار لحظات تناولها للحلوى في فقرة “Sunday Binge” الشهيرة.

14ac6f1849.jpg

كارينا كابور خان وكاريزما كابور

الأختان لا تشعران بالذنب عند تناول الشوكولاتة، خصوصًا الداكنة، ويعبران عن شغف صادق بها في مناسبات كثيرة.

99e2d74873.jpg

راكول بريت سينغ

رغم التزامها بنمط حياة صحي، تعترف راكول أن الشوكولاتة تظل نقطة ضعفها الأبرز.

9b29400c2f.jpg

ديبيكا بادوكون

واحدة من أكثر النجمات عشقًا للطعام، وخصوصًا الشوكولاتة. فقد صرّحت مرارًا بحبها للشوكولاتة الداكنة وكعك الشوكولاتة.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا