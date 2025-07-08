عاجل: في اليوم العالمي لها.. مشاهير وقعوا في حب الشوكولاتة

شكرا لاهتمامكم بخبر في اليوم العالمي لها.. مشاهير وقعوا في حب الشوكولاتة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - يحتفل العالم اليوم بـ”اليوم العالمي للشوكولاتة”، وإذا كنت من عشاق هذه الحلوى الساحرة، فأنت لست وحدك! إذ يشاركك الشغف بها عدد من أبرز نجوم العالم، وقد جمعنا لك قائمة مفاجئة لأسماء معروفة بحبها الكبير للشوكولاتة.

جينيفر جارنر

من أدوارها كجاسوسة في مسلسل Alias إلى أعمالها الأخيرة في أفلام مثل Love, Simon وPeppermint، تُعد جينيفر جارنر من النجمات المحبوبات عالميًا. واللافت أنها تُعرف أيضًا بشغفها بالخبز، وقد أعلنت أكثر من مرة عن حبها للشوكولاتة، بل وشاركت متابعيها وصفتها الخاصة لكعك رقائق الشوكولاتة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أوبرا وينفري

قوة إعلامية كبيرة، وذوّاقة محترفة! أوبرا لم تُخفِ يومًا حبها للشوكولاتة، بل أطلقت خطًا خاصًا بها تحت اسم O, That’s Good!، بنكهات مبتكرة مثل “جوز الهند بالكاري” و”الكراميل المملح” تستحق التجربة!

هيو جاكمان

حين لا يكون “وولفرين” في مهمة، تجده منشغلًا بحمل أكياس من الشوكولاتة! الممثل الأسترالي أقرّ بشغفه الشديد بها، بل اعترف أحيانًا بتهريبها إلى مواقع التصوير، ولا يمكننا أن نلومه على ذلك.

ريهانا

تجاوز حب ريهانا للشوكولاتة حدود التذوق، فدخلت مجال الإنتاج عبر خط شوكولاتة خاص بها باسم RiRi Hearts، بنكهات فريدة مثل الموكا والكراميل بملح البحر.

كيت ميدلتون

حتى دوقة كامبريدج تُشارك في هذا العشق! تُعرف كيت بحبها للشوكولاتة، وقد أعدّت بالفعل حلوى شوكولاتة خاصة بها بالتعاون مع طاهٍ حائز على نجمة ميشلان، خلال أحد الارتباطات الملكية.

نجوم بوليوود.. حب يتحدى “الدايت”

في عالم بوليوود، حيث تُعرف النجوم بالأنظمة الغذائية الصارمة، هناك عدد من المشاهير لا يخفون حبهم للشوكولاتة، بل يفتخرون به.

عليا بهات

في إحدى جلسات “اسألني أي شيء” خلال ترويج فيلم Gangubai Kathiawadi، كشفت أنها تعشق الشوكولاتة والبطاطس، معتبرة إياهما المفضلين لديها عالميًا.

كيارا أدفاني

رغم حرصها على نظام صحي، لا تتردد كيارا في الاستمتاع بكعك الشوكولاتة، خاصة في مطعم “باستيان” التابع لشيلبا شيتي.

رانفير سينغ

يعشق الشوكولاتة إلى حد كبير، ويتناولها بعد كل وجبة، ويؤكد أخصائي تغذيته أنه صمم له وصفة “نوتيلا صحية” باستخدام موس الأفوكادو ورقائق الشوكولاتة الداكنة بنسبة 90%.

شيلبا شيتي

الممثلة الشهيرة ومالكة المطعم، تُعد من أبرز عشاق الشوكولاتة، وتُشارك جمهورها باستمرار لحظات تناولها للحلوى في فقرة “Sunday Binge” الشهيرة.

كارينا كابور خان وكاريزما كابور

الأختان لا تشعران بالذنب عند تناول الشوكولاتة، خصوصًا الداكنة، ويعبران عن شغف صادق بها في مناسبات كثيرة.

راكول بريت سينغ

رغم التزامها بنمط حياة صحي، تعترف راكول أن الشوكولاتة تظل نقطة ضعفها الأبرز.

ديبيكا بادوكون

واحدة من أكثر النجمات عشقًا للطعام، وخصوصًا الشوكولاتة. فقد صرّحت مرارًا بحبها للشوكولاتة الداكنة وكعك الشوكولاتة.