عاجل: “المتحدة للخدمات الإعلامية”: حريق سنترال رمسيس يمثل تحديًا كبيرًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حسام صالح، أن حريق سنترال رمسيس يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لمكانته الحيوية داخل شبكة الاتصالات المصرية، حيث يُعد من أهم النقاط المركزية ويضم أحد أكبر مراكز حفظ البيانات، ما يجعل التعامل مع تداعياته أمرًا معقدًا ويحتاج إلى تقييم فني وهندسي دقيق.

إجراءات طارئة وتقديرات فنية

وقال صالح في منشور عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “سنترال رمسيس أحد النقاط الرئيسية في شبكة اتصالات الجمهورية، ويضم أكبر مراكز حفظ البيانات، وبالطبع تم اتخاذ عدد من الإجراءات الطارئة نتيجة الحريق، منها الاحتياطات الفنية والتعامل مع آثار التلف والحرارة”.

وأضاف: “حتى الآن، لم تتضح الصورة الكاملة لحجم الأضرار، فكل كابل أو جهاز له حساباته الخاصة، وهناك كابلات وأجهزة تعرضت للسخونة أو التلف نتيجة انقطاع أنظمة التبريد، ما يستلزم وقتًا للتقييم الفني، يكفي أن نعلم أن انقطاع الكهرباء وحده – دون حريق – قد يؤدي إلى تعطل أجزاء من الشبكة ومراكز البيانات”.

تشبيك الشبكات وتأثير محدود على الإنترنت

وتابع صالح: “تنظيم تشبيك الشبكات الأربع للمحمول والهاتف الأرضي جزء من البنية التحتية الوطنية، وقد يتسبب الحريق في تأثير مؤقت على المكالمات الصوتية، لكن بالنسبة لخدمات الإنترنت، فهناك مسارات بديلة هندسيًا تضمن استمراريتها”.

وأعرب عن ثقته في قدرة الكوادر الفنية على تجاوز الأزمة، قائلًا: “أنا واثق من كفاءة مهندسي المصرية للاتصالات وقدرتهم على تخطي هذا التحدي، بمساعدة المتخصصين في قطاع الاتصالات، لقد واجهنا تحديات أكبر من قبل، ونجحنا في تجاوزها، وهذه الأزمة سيتم احتواؤها بإذن الله”.

واختتم منشوره قائلاً: “المهم الآن أن يتحلى مستخدمو الشبكات بالصبر والتفهم، فمثل هذه الأزمات قد تحدث في أي مكان بالعالم، ويجري التعامل معها بأعلى درجات الاحترافية”.

بلاغ وتمشيط ميداني

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة باندلاع الحريق، وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ وسيارات الإطفاء إلى الموقع، وبدأت في تنفيذ خطة طوارئ للتعامل مع الموقف.

ويواصل رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة على ألسنة اللهب المرتفعة، بالتوازي مع عمليات تمشيط دقيقة داخل المبنى للتأكد من عدم وجود ضحايا أو مصابين، فيما تجري حاليًا تحقيقات موسعة لكشف أسباب وملابسات الحريق.