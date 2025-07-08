عاجل: “8 ساعات والنار مشتعلة”.. امتداد حريق سنترال رمسيس لمكاتب أخرى

عدن - ياسمين عبد العظيم - لا تزال ألسنة النيران تتصاعد من سنترال رمسيس وسط القاهرة، رغم مرور نحو 8 ساعات على اندلاع الحريق، الذي امتد ليطال مكاتب إضافية داخل المبنى، وسط جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية لمحاصرته والسيطرة عليه.

33 مصابًا بالاختناق

وأسفر الحريق حتى الآن عن إصابة 33 شخصًا بحالات اختناق، من بينهم 10 من رجال الشرطة، تم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

تعزيزات إسعافية

ودفعت محافظتا الجيزة والقليوبية بسيارات إسعاف إضافية للتمركز بمحيط موقع الحريق، لتقديم الدعم إلى سيارات الإسعاف التابعة لمحافظة القاهرة، في إطار التعامل مع تداعيات الحادث.

الحريق يعطل خدمات الاتصالات

وتسبب الحريق في تعطل خدمات الاتصالات لدى عدد كبير من المواطنين في مناطق متفرقة، حيث اشتكى مستخدمو الهاتف المحمول والخطوط الأرضية من سقوط الشبكة أو ضعف الخدمة.

وبات الاتصال مقتصرًا فقط على العملاء داخل نفس الشبكة، إذ يمكن لمستخدمي شبكة “وي” التواصل فيما بينهم، بينما يتعذر عليهم الاتصال بشبكات أخرى، في ظل استمرار محاولات السيطرة على النيران.

ورغم محاولات “تليجراف مصر” التواصل مع ممثلين عن شركات الاتصالات الأربع، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لم يصدر أي رد رسمي حتى لحظة نشر الخبر.

خبير: الخلل ناتج عن احتراق البنية التحتية

من جانبه، علّق وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، على الوضع، مؤكدًا أن تأثر خدمات الاتصالات أمر متوقع في مثل هذه الحوادث، لافتًا إلى أن سنترال رمسيس يُعد من السنترالات المركزية الكبرى التي تغذي العديد من المناطق الحيوية في القاهرة.

وأشار حجاج إلى أن استمرار الأعطال أو اتساعها خلال الساعات المقبلة يعتمد على مدى تضرر البنية التحتية داخل السنترال، محذرًا من أن أي تلف في مكونات التشغيل المركزية قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في خدمات الاتصال والإنترنت.

استنفار أمني وسيارات إطفاء

وكان حريق هائل قد اندلع داخل سنترال رمسيس مساء اليوم، ما استدعى استنفارًا أمنيًا واسعًا، حيث هرعت 10 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث في محاولة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.