عاجل: شتيغن يدرس مستقبله مع برشلونة قبل كأس العالم: قرار حاسم خلال 6 أشهر

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة : أوضح الصحفي تشافي توريس أن الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن يعيش حالياً وضعًا مريحًا من ناحية الخيارات المتاحة أمامه.

ورغم الظروف التي يمر بها نادي برشلونة، إلا أن شتيغن لا يبدو مستعجلاً في اتخاذ قراره النهائي.

الهدف الأساسي لشتيغن هو التواجد في كأس العالم القادمة، ولأجل ذلك فهو يحتاج لضمان مركزه الأساسي سواء في برشلونة أو في نادٍ آخر.

ومع تبقّي ستة أشهر على فترة الانتقالات الشتوية، فإن الوقت لا يزال في صالحه لاتخاذ القرار الأنسب.

أشار توريس إلى أن ما يحدث في برشلونة حاليًا قد يكون رسالة واضحة للحارس، لكن القرار النهائي سيكون بيده: إما الاستمرار مع الفريق الكتالوني إن كان أساسياً، أو المغادرة بحثًا عن دقائق لعب أكثر في يناير المقبل لضمان المشاركة الدولية.