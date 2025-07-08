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عاجل: جدول مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 8 يوليو 2025 والقنوات الناقلة

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عاجل: جدول مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 8 يوليو 2025 والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف عبر التقرير التالي على جدول أبرز مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو/ تموز 2025 في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لها.

وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم، موعد مواجهة نصف النهائي الأول من كأس العالم للأندية والذي يشهد مواجهة متجددة بين فريق برازيلي وفريق أوروبي. 

ويصطدم تشيلسي الإنجليزي بفريق برازيلي آخر هو فلومينينسي، بعدما أقصى مواطنه بالميراس في دور ربع النهائي، بينما وصل فلومينينسي لهذا الدور على حساب الهلال السعودي.

مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025

  • تشيلسي الإنجليزي × فلومينينسي البرازيلي – 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي – منصة DAZN.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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