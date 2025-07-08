عاجل: مشوار ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: تمكنت كتيبة تشابي ألونسو من التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، ليلاقي العملاق الباريسي في لقاء أشبه بنهائي مبكر.

وقبل مواجهة باريس سان جيرمان، خاض ريال مدريد خمس مباريات:

•في دور المجموعات، تعادل أمام الهلال السعودي 1-1، ثم حقق الفوز على باتشوكا 3-1، وانتصر على سالزبورغ 3-0.

•أما في دور الـ16، واجه يوفنتوس وحقق فوزًا صعبًا بهدف دون رد.

•وخلال ربع النهائي، وفي لقاء ناري أمام بوروسيا دورتموند، انتصر الملكي 3-2.