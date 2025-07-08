عاجل: عمري ما قابلته.. مصطفى حدوتة يكشف كواليس تعاونه مع عمرو دياب (خاص)

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الشاعر مصطفى حدوتة كواليس تعاونه مع النجم عمرو دياب في أغنية “قفلتي اللعبة”، ضمن ألبومه الجديد “ابتدينا”، الذي طُرح مؤخرًا وحقق تفاعلًا واسعًا.

وقال حدوتة، في تصريحات خاصة لـ”تليجراف مصر”: “عمري ما قابلت عمرو دياب قبل كده، وأول مرة شوفته كانت في حفله بالإمارات، لما عزمني عليه، وكنت رايح كجمهور علشان أتبسط.

طول الوقت كنا بنتعامل أونلاين، ومتقابلناش وجهًا لوجه. أول مكالمة منه كانت مفاجأة، الرقم رن وقالي: (معاك عمرو دياب)، وأنا كنت حرفيًا بتنطط من الفرحة.

وتاني مكالمة صحيتني من النوم، كان بيتصل من رقم إماراتي، قمت على طول، وكل مكالمة بحسها كأنها أول مرة”.

نجاح “يا قمر”

وعن التعاون الأول بينهما في أغنية “يا قمر”، أكد حدوتة أنه كان يتوقع لها نجاحًا كبيرًا: “أنا بتعامل مع واحد من أفضل المطربين في الوطن العربي، النجاح كان متوقعًا”.

وتابع: “دي بداية حكايتي، ولسه عامل أغنيتين بس مع الهضبة. لسه في أول الطريق، ونفسي أعمل معاه شغل أكتر.

اشتغلت كمان مع محمد منير وأصالة، ولسه بحط الأساس اللي هابني عليه، ومطلوب مني أجتهد أكتر، وأتعب، وأطلع أفكار جديدة، وأشتغل وقت أطول”.

من المهرجانات إلى عمرو دياب

الجدير بالذكر أن أغنية “يا قمر” كانت أول تعاون بين مصطفى حدوتة وعمرو دياب، ضمن ألبوم “مكانك”، وهي نتاج مسيرة طويلة لحدوتة في كتابة أغاني المهرجانات.

ومن أبرز أغاني المهرجانات التي كتبها حدوتة:

“ياما يا بحر حنان”

“على باب الرزق”

“زي القشطة”

“قلبي الأبيض”

ألبوم “ابتدينا” 2025

يضم ألبوم عمرو دياب الجديد “ابتدينا” 15 أغنية، تنوعت بين الطابع الرومانسي والتراجيدي، وشهد الألبوم تعاونات جديدة ومميزة مع عدد من الشعراء والملحنين.

كما يُعد الألبوم عودة قوية للتعاون بين الهضبة والملحن عمرو مصطفى، بعد تصفية الخلافات بينهما، وهو أول ألبومات عمرو دياب لصيف 2025.