عاجل: “التنمية المحلية”: لا وفيات بحريق سنترال رمسيس.. ولجنة هندسية لفحص المبنى

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أن حريق سنترال رمسيس لم يسفر عن أي وفيات، مشيرة إلى تسجيل بعض حالات الاختناق الطفيفة بين العاملين وقوات الحماية المدنية، تم التعامل معها ميدانيًا وتقديم الإسعافات اللازمة.

إزالة آثار الحريق بعد انتهاء التحقيقات

وخلال متابعتها لجهود السيطرة على الحريق الذي اندلع في مبنى سنترال رمسيس بحي الأزبكية في منطقة وسط القاهرة، وجهت الوزيرة بسرعة قيام أجهزة محافظة القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بـإزالة آثار الحريق فور انتهاء النيابة العامة من أعمال المعاينة والتحقيقات؛ للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء اندلاع النيران.

متابعة ميدانية وتنسيق مع الجهات المعنية

وأجرت الوزيرة جولة تفقدية مساء اليوم، رافقها خلالها الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، حيث تابعت عن قرب أعمال الإطفاء والتبريد.

لجنة هندسية لفحص السلامة الإنشائية

وفور وصولها إلى موقع الحريق، استمعت الوزيرة إلى شرح مفصل من مسؤولي الدفاع المدني وشركة مياه الشرب بالقاهرة حول الجهود المبذولة للسيطرة على الحريق والحد من انتشاره.

في السياق ذاته، قرر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية عاجلة لمعاينة المبنى وتقييم مدى تأثره بالحريق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان السلامة الإنشائية.

وشارك في الجولة اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية المعنية.

بلاغ وتحرك عاجل

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة باندلاع حريق داخل المبنى، وعلى الفور تم الدفع بـسيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ التي نفذت خطة طوارئ محكمة للتعامل مع الموقف.

ولا تزال عمليات التبريد والتمشيط مستمرة داخل المبنى؛ للتأكد من عدم وجود ضحايا أو مصابين، وسط تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.