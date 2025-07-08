عاجل: الحلم يتحول الى حقيقة..! – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- سلطت صحيفة أس الاسبانية الضوء على غونزالو غارسيا الذي اصبح ينافس بقوة على جائزة الحذاء الذهبي لبطولة مونديال الاندية.

غونزالو غارسيا يتصدر الآن سباق هدافي كأس العالم للاندية برصيد 4 اهداف ، ويحتاج لهدف واحد اضافي ليضمن له اللقب.

الاسباني صاحب الـ 21 عاما قبل شهر واحد فقط كان قد لعب 78 دقيقة فقط مع الفريق الآول والآن هذا اللاعب اصبح المرشح الاول لحصد جائزة الحذاء الذهبي في مونديال الاندية.