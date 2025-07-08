عاجل: صورة زفاف آمال ماهر تثير الجدل.. هل تزوجت من جديد؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة للفنانة آمال ماهر وهي ترتدي فستان زفاف أبيض، ما أثار موجة من التساؤلات حول حقيقة زواجها من جديد مؤخرًا.

وانتشرت الصورة بشكل كبير، وانهالت التعليقات التي تساءلت عن ما إذا كانت آمال ماهر قد دخلت القفص الذهبي مجددًا، أم أن الصورة تعود إلى جلسة تصوير أو استعداد لعمل فني جديد.

هل تزوجت آمال ماهر؟

وتنوعت تعليقات المتابعين على مواقع التواصل، حيث كتب أحدهم: “يا ترى آمال ماهر اتجوزت تاني؟”، وكتب آخر: “أمال ماهر بالأبيض من تاني.. أكيد في خبر قريب!”

لكن حتى هذه اللحظة، لم تصدر الفنانة آمال ماهر أي تعليق رسمي بشأن الصورة أو حقيقة ارتباطها، مما زاد من حالة الغموض لدى جمهورها الذي بات يتساءل: “هل تستعد آمال للزواج فعلًا؟ أم تروّج لألبومها الجديد؟”.

ألبوم جديد في صيف 2025

وفي سياق متصل، تستعد آمال ماهر للعودة بقوة إلى الساحة الغنائية خلال صيف 2025، بعد فترة غياب طويلة.

وتعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد الذي يحمل الطابع الرومانسي الحزين، ويعكس تجارب عاطفية وإنسانية عميقة، كما عوّدت جمهورها.

تعاونات جديدة وأغنية “تراضيت”

ويتضمن الألبوم المرتقب مجموعة من التعاونات الجديدة مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين، من بينهم من تتعامل معهم للمرة الأولى.

ومن أبرز مفاجآت الألبوم أغنية “تراضيت”، من كلمات أحمد المالكي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وهي جزء من ألبوم يحمل عنوان مبدئي “حاجة غير”، ومن المتوقع طرحه قريبًا.

عودة قوية ومفاجآت منتظرة

ويُنتظر أن يضم الألبوم باقة من الأغاني المتنوعة التي تُبرز قدرات آمال ماهر الصوتية، وتُعيد تأكيد مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء العربي، لا سيما بعد غيابها المثير للجدل عن الساحة.