عاجل: توري على وشك الانتقال الى مايوركا ، ولكن ..!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- اكد الصحفي غابرييل سانز أن بابلو توري لاعب برشلونة على وشك الانتقال الى ريال مايوركا لكن الصفقة لم تحسم بعد .

بابلو ينتظر الضوء الاخضر النهائي من الناديين للسفر الى مايوركا ، ومتوقع ان يحصل عليه خلال الساعات القادمة.

ويتوقع ان ينجز التوقيع خلال الايام المقبلة حيث تبلغ قيمة الانتقال 5 ملايين يورو ، الصفقة تتضمن خيار اعادة الشراء لصالح برشلونة او على الاقل نسبة من بيعه المستقبلي .

الاسباني صاحب الـ 22 عاما لن يكون ضمن تحضيرات البلوغرانا للموسم الجديد ، والتي تنطلق يوم 13 يوليو ، النادي يعتبر انتقاله محسوما عمليا ، في انتظار استكمال الوثائق والتواقيع.