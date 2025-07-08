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عاجل: توري على وشك الانتقال الى مايوركا ، ولكن ..!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- اكد الصحفي غابرييل سانز أن بابلو توري لاعب برشلونة على وشك الانتقال الى ريال مايوركا لكن الصفقة لم تحسم بعد .

بابلو ينتظر الضوء الاخضر النهائي من الناديين للسفر الى مايوركا ، ومتوقع ان يحصل عليه خلال الساعات القادمة.

ويتوقع ان ينجز التوقيع خلال الايام المقبلة حيث تبلغ قيمة الانتقال 5 ملايين يورو ، الصفقة تتضمن خيار اعادة الشراء لصالح برشلونة او على الاقل نسبة من بيعه المستقبلي .

الاسباني صاحب الـ 22 عاما لن يكون ضمن تحضيرات البلوغرانا للموسم الجديد ، والتي تنطلق يوم 13 يوليو ، النادي يعتبر انتقاله محسوما عمليا ، في انتظار استكمال الوثائق والتواقيع.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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