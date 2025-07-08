عاجل: ليس مبابي.. تحديد ضحية غونزالو غارسيا في ريال مدريد

شكرا لاهتمامكم بخبر ليس مبابي.. تحديد ضحية غونزالو غارسيا في ريال مدريد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يبدو أن أحد لاعبي ريال مدريد سيسقط ضحية لتألق اللاعب الصاعد غونزالو غارسيا.

غارسيا تم تصعيده مؤخرا من أكاديمية ريال مدريد، وتحديدا من الفريق الرديف “كاستيا”، ليشارك مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

وسرعان ما لفت المهاجم صاحب الـ21 عاما الأنظار بتألقه، حيث سجل 4 أهداف في 5 مباريات حتى الآن مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرا إلى أن تألق غارسيا، الذي يلعب كرأس حربة وجناح، قد يكون له تأثير سلبي على كيليان مبابي، نجم الفريق الملكي.

ضحية غارسيا في ريال مدريد



أحدث التقارير الواردة من إسبانيا تشير إلى أن مبابي لن يكون ضحية غارسيا في الريال، لكن مهاجم شاب آخر، هو البرازيلي إندريك.

ووفقا لما ذكرته إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية، فإن ريال مدريد بات منفتحا أمام فكرة بيع مهاجمه البرازيلي الشاب إندريك، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إدارة النادي الملكي ترى أن الفريق لا يحتمل وجود 3 لاعبين في مركز رأس الحربة، لذا قد تتم التضحية بإندريك.

وعلى عكس غارسيا، لا يبدو إندريك مناسبا لخطط ألونسو، ولهذا فإن رحيله يبدو قريبا.

وانضم إندريك إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادما من بالميراس البرازيلي مقابل 47.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2030.

وشارك اللاعب الشاب في 37 مباراة مع الملكي، سجل خلالها 7 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

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