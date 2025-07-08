عاجل: غدًا الثلاثاء.. فتح باب التقديم لمدرسة التمريض باللاهون “بنين”

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الفيوم فتح باب التقديم للالتحاق بـمدرسة التمريض باللاهون “بنين”، بدءًا من غدًا الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، وحتى يوم الخميس 24 يوليو الجاري، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024/2025.

وحددت المديرية الحد الأدنى للقبول بـ260 درجة من إجمالي مجموع الشهادة الإعدادية، على أن يقتصر القبول على البنين فقط من أبناء محافظة الفيوم، مع اشتراط الإقامة الدائمة داخل المحافظة كأحد الشروط الأساسية.

شروط التقديم

وأوضحت إدارة المدرسة أن التقديم يتم داخل مقر مدرسة التمريض باللاهون، وفقًا للشروط والتعليمات المعلنة، والتي تشمل:

الحصول على الشهادة الإعدادية العامة (دفعة 2025).

الحصول على مجموع لا يقل عن 260 درجة.

أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الفيوم ومقيمًا بها إقامة دائمة.

اجتياز اختبارات القبول (التحريري والطبي والنفسي)، إضافة إلى المقابلة الشخصية.

مراحل القبول

وأشارت الإدارة إلى أن مرحلة ما بعد التقديم ستتضمن سلسلة من الاختبارات تبدأ باختبار تحريري لقياس المستوى الدراسي، يلي ذلك فحص طبي ونفسي شامل، وتُختتم العملية بمقابلة شخصية أمام لجنة مختصة لتقييم المتقدمين بشكل دقيق وشامل.

ويأتي فتح باب التقديم في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتطوير منظومة التعليم الفني الصحي، وتدعيم القطاع الطبي بكوادر تمريضية مؤهلة علميًا وعمليًا، من خلال توفير فرص تعليمية نوعية لطلاب المرحلة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالقطاع الصحي مستقبلًا.

دعوة لأولياء الأمور

ودعت مديرية الصحة أولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم، مع ضرورة تجهيز الأوراق المطلوبة مسبقًا، والاطلاع على الشروط والتعليمات التي سيتم إعلانها داخل مقر المدرسة.

تُعد مدرسة التمريض باللاهون إحدى المدارس الحكومية التابعة للقطاع الصحي، والتي تسهم في تخريج جيل جديد من الممرضين المؤهلين، خاصة لخدمة المناطق الريفية والمراكز التابعة لمحافظة الفيوم.