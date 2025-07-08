عاجل: بوستر كلاسيكي.. إيهاب توفيق يطرح أغنية “حد شافنا” الأربعاء

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الفنان إيهاب توفيق موعد طرح أغنيته الجديدة “حد شافنا” عبر موقع “يوتيوب”، وجميع منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر إيهاب توفيق الملصق الدعائي للأغنية عبر “إنستجرام”، وعلق عليه قائلًا: “إستنوا أغنيتي الجديدة “حد شافنا” يوم الأربعاء الساعة 3 بتوقيت مصر”.

وانهالت التعليقات من قبل الجمهور على الملصق، وعبروا عن حماسهم الشديد للأغنية، حيث قال أحدهم: “البوستر القديم لوحده حكاية”، وآخر: “بالتوفيق والنجاح يا غالي”، وقال ثالث: “بالتوفيق إن شاء الله”، و”أتمنى لك كل التوفيق والنجاح يا بوب”.

الساحل

وكان إيهاب توفيق قد طرح مؤخرا أغنية “الساحل” عبر يوتيوب، وجميع منصات التواصل الاجتماعي.

وتعتبر هذه الأغنية أول ألبوماته في صيف 2025، وهي من كلمات أحمد شريف، ألحان عصام كاريكا، وتوزيع موسيقي أشرف البرنس، وميكس وماستر محمد جودة.