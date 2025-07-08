عاجل: غونزالو… مفاجأة مدريد التي تعيد رسم خريطة الهجوم

شكرا لاهتمامكم بخبر غونزالو… مفاجأة مدريد التي تعيد رسم خريطة الهجوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة (بقلم سانتياغو سيغورولا – As)

غونزالو يقلب جميع المعادلات، من موقعي كمراقب، لا يسعني إلا أن أتابع هذا الشاب الذي قلب الطاولة في ريال مدريد خلال جولة الفريق في أمريكا.

خمسة مباريات، وأربعة أهداف بتوقيع لاعب لم يكن الكثيرون يضعونه في الحسبان.

الأرقام مهمة، لا شك في ذلك، لكن الأهم في نظري هو الطريقة التي يسجل بها غونزالو، والذكاء الذي يظهره في كل تحرك داخل الملعب.

خلال مباراته الأخيرة، أحرز هدفًا يخدعك ببساطته، لكن خلفه تكنيك نادر: فتح قدمه اليمنى بمرونة وسدد الكرة على ارتفاع متوسط بعيدًا عن متناول الحارس.

لم يكن الهدف فقط لافتًا، بل كان إعلانًا صريحًا بأن غونزالو لا ينوي التفريط بفرصته.لقد شاهدته ينتقل من لاعب على الهامش إلى عنصر مضمون في حسابات تشابي ألونسو.

نعم، تم استبداله في الشوط الثاني، لكن اللافت أنه شارك دقائق إلى جانب كيليان مبابي، وهذا وحده يُفسَّر على أنه تصويت بالثقة من المدرب، لم يعد هناك ذلك التبديل التلقائي “مبابي بديلًا لغونزالو”، بل أصبح له وزن داخل الفريق.

ما يقلقني كصحفي رياضي هو حال منتخب إسبانيا، الذي يفتقر لمهاجم صريح وموثوق في السنوات الأخيرة.

موراتا يتراجع، سامو نادرًا ما يلعب، وأيوزي رغم براعته أهدر سنوات في إنجلترا، ويعاني من الإصابات.

من هنا، تبدو شخصية غونزالو أكثر إلحاحًا، فقد يكون هو المهاجم الذي تبحث عنه “لا روخا”، لو حصل فقط على دقائق منتظمة في مدريد.

قد يتساءل البعض إن كان تألقه لحظة عابرة نتيجة حماس المشاركة الأولى في كأس العالم للأندية، لقد لعب دقائق معدودة في الموسم الماضي، لكن ما رأيته لا يوحي باندفاع مراهق، بل بوعي تكتيكي ونضج مبكر.

أهدافه الأربعة لم تكن مكررة: لمسة هادئة ضد الهلال، رأسية صاروخية أمام يوفنتوس، هجمة مرتدة ولمسة فنية ضد سالزبورغ، ثم لمسة ذكية على كوبر في مباراة دورتموند.

لكن الأمر لا يتوقف عند التهديف.

في كل لحظة كان غونزالو حاضرًا في بناء اللعب: تمريرة حاسمة لبيلينغهام ضد باتشوكا، تمريرة صعبة لفران غارسيا في أول أهداف مدريد ضد المكسيكيين، ثم ثلاثية بيلينغهام، ترنت، غارسيا التي بدأت بلمسة منه وأسفرت عن هدف مهم ضد دورتموند.

غونزالو لاعب يسطع بالأرقام والقرارات، المشكلة الوحيدة؟ وجود مبابي، الذي يحجب الضوء عن كل المهاجمين.

الميزة؟ لا يوجد لاعب في مدريد يشبه غونزالو، لا من حيث النمط، ولا من حيث الإصرار.

ختامًا، أقرأ بوضوح ملامح إعجاب تشابي ألونسو، كل تصرفاته تشي بأنه وجد قطعة نادرة في غونزالو… لاعب قد لا يطول انتظاره لينفجر رسميًا.