عاجل: اللغز الوحيد أمام تشابي ألونسو قبل مواجهة باريس!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قبل موقعة نصف نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان الأربعاء المقبل، يواجه تشابي ألونسو معضلة واضحة في قلب الدفاع.

غياب ديان هويسين بعد طرده أمام دورتموند يفرض على المدرب الباسكي إيجاد بديل موثوق بجانب روديغر.

الخياران المطروحان هما الاعتماد على آسينسيو أو سحب تشواميني من الوسط إلى الدفاع، وهو ما قد يُربك التوازن في خط الوسط.

كما لا تزال هناك علامات استفهام في الهجوم، حيث يتنافس فينيسيوس وغونزالو ومبابي على مركزين فقط.