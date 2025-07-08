عاجل: الفيفا يخفض سعر تذكرة مباراة تشيلسي و فلومينينسي في نصف نهائي كاس العالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا – تخفيض سعر تذكرة مباراة تشيلسي الانجليزي ضد فلومينينسي البرازيلي غدا الثلاثاء لحساب الدور قبل النهائي من كاس العالم في الولايات المتحدة الامريكية .

حسب تقارير اعلامية فان سعر تذكرة المباراة نزل من 473 دولار الى 13 دولار بسبب عزوف الجماهير عن اقتناء التذاكر مما جعل الفيفا يقرر التخفيض تخوفا من لعب المباراة بمدرجات شاغرة مما يعطي صورة سلبية عن البطولة .