أخبار اليمن : أطفال غزة الرضع في خطر

أطفال غزة الرضع في خطرحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن آلاف الرضع الفلسطينيين بقطاع غزة لا يحصلون على الغذاء اللازم ويواجهون خطر الموت، مؤكدة أن "كل دقيقة مهمة لإنقاذ الأرواح".

وأكدت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف، اليوم، على منصة "إكس"، أن العديد من الرضع معرضون لخطر الوفاة أو التعرض لمشكلات صحية دائمة بسبب عدم حصولهم على الغذاء اللازم.

وأشارت راسل إلى أن العديد من الأمهات الفلسطينيات إما قُتلن بالغارات الإسرائيلية أو لا يستطعن إرضاع أطفالهن بسبب الجوع الشديد الناجم عن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

ومنذ 2 مارس يغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة بوجه جميع الإمدادات والمساعدات الإغاثية، ما أدخل نحو 2.4 مليون فلسطيني في حالة مجاعة.