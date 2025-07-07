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عاجل: نجم برازيلي سابق ينصح رودريغو بالبقاء في ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – نصح النجم البرازيلي السابق فيليبي ميلو مواطنه رودريغو جوس بالبقاء في ريال مدريد رغم قلة الفرص المتاحة له للعب تحت قيادة المدرب الجديد تشابي الونسو.

ميلو قال: “من الافضل لـ رودريغو دائما ان يبقى في ريال مدريد ، حقق الكثير من البطولات مع الفريق ، ولا اعرف ان كان التغيير للعب في نادي آخر سيكون مفيدا لأنه عام كأس العالم”.

اضاف: “هذا قرار يجب أن يتخذه هو لأنه لديه المونديال ، وهو أمر مهم بالنسبة له ، وحتى أكثر أهمية للبرازيل أن يكون حاضرا في كأس العالم”.

اكمل: “رودريغو لاعب كبير للغاية واساسي في المنتخب البرازيلي ، لقد شاهدت مقابلة بيلينغهام ، وحتى لاعبين آخرين قالوا فيها ان رودريغو هو الاكثر موهبة، علينا التحلي بالصبر معه فقد وصل مدرب جديد وهذا يعني أن الكثير من الامور ستتغير”.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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