عاجل: بعد حريق سنترال رمسيس.. الإسكندرية تخصص أرقام طوارئ بديلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قالت محافظة الإسكندرية، إن عطلًا فنيًا مفاجئًا ضرب سنترال رمسيس بالقاهرة بعد حريق طاله، ما أثر بشكل مؤقت على أداء الشبكة الوطنية الموحدة للاتصالات.

ووفق بيان للمحافظة، فقد تم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، حيث تم تشغيل الأجهزة اللاسلكية التابعة للشبكة الوطنية لضمان استمرار التواصل بين الجهات المعنية.

ووفق البيان، يجرى حاليًا العمل على إعادة تشغيل كافة الخطوط في أسرع وقت ممكن، وأن شبكة التيترا لم تتأثر بهذا العطل، ولا يزال هناك تواصل مستمر وفعّال مع غرف عمليات الجهات المختلفة من خلالها.

وطالبت المحافظة، المواطنين بالتواصل عبر الأرقام الأرضية الخاصة بالمحافظة لتقديم البلاغات في الوقت الراهن، وكذلك التواصل مع هيئة الإسعاف من خلال نفس الوسائل، لحين عودة الخدمة بشكل كامل.

وأعلنت المحافظة أرقامًا للتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية، ومركز السيطرة بالمحافظة وهي؛ 033923028، 0333925810، كما يتم استقبال كافة البلاغات الخاصة بالإسعاف على الرقم 123 ويتم تحويلها على الخطوط الأرضية.

وللاستفسار عن خدمات الرعاية المركزة والحضانات يمكن التواصل مع الأرقام التالية:

137.

0342453738.

0342453740.

01283903236. (لإرسال التقارير الطبية)

ووفق البيان؛ جارٍ المتابعة الدقيقة من الجهات الفنية المختصة لضمان عودة الخدمات إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.