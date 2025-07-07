عاجل: بينهم مبابي.. يويفا يفرض عقوبة على ثلاثي ريال مدريد

شكرا لاهتمامكم بخبر بينهم مبابي.. يويفا يفرض عقوبة على ثلاثي ريال مدريد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” استئناف ريال مدريد ضد العقوبات المفروضة على ثلاثي الفريق.

ويتعلق الأمر بكل من أنطونيو روديغر، وكيليان مبابي، وداني سيبايوس، على خلفية الأحداث التي نجمت عن مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد في مارس/أزار الماضي على ملعب “الرياض ميتروبوليتانو” في مدريد.

كما أكد الاتحاد الأوروبي الغرامة المفروضة على ريال مدريد (15 ألف يورو) بسبب سلوك بعض مشجعيه خلال المباراة التي لعبها ضد أرسنال في العاصمة البريطانية لندن.

وعن مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد، يرى اليويفا أنه لا توجد أسباب لإلغاء القرارات التي اتخذتها لجنة الرقابة والأخلاقيات والانضباط في 4 أبريل/نيسان الماضي، مشيرًا إلى أن “الاستئناف الذي قدمه نادي ريال مدريد قد رُفض، وبالتالي، تم تأكيد قرار لجنة الانضباط”

وحسب قرارات “يويفا”، تم تغريم أنطونيو روديغر 40 ألف يورو، كيليان مبابي 30 ألف يورو، وداني سيبايوس 20 ألف يورو، بتهمة “انتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق”.

كم حُكم على أنطونيو روديغر وكيليان مبابي بالإيقاف لمباراة واحدة مع وقف التنفيذ، حيث سيتم تطبيقها في حال تكرار المخالفة خلال عام.

وجاءت تلك العقوبات بعد الأحداث التي وقعت في نهاية ديربي مدريد، حيث قام روديغر، الذي سجّل ركلة الجزاء الحاسمة، بتوجيه إشارة ذبح تجاه جماهير أتلتيكو مدريد.

بينما وجه مبابي إيماءات اعتبرت استفزازية لجماهير الفريق الثاني للعاصمة الإسبانية، وعُوقب سيبايوس لسلوك مماثل.

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