عاجل: العالم يشهد تغيير عقلية الرئيس التنفيذي.. القيادة الشاملة

شكرا لاهتمامكم بخبر العالم يشهد تغيير عقلية الرئيس التنفيذي.. القيادة الشاملة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - لم يعد يقتصر دور الرؤساء التنفيذيين اليوم على توجيه الشركات فحسب، بل يخوضون غمار العمل في يوصف بحقول الألغام.

فمن الصدمات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية إلى التحولات السريعة في التكنولوجيا وسلوك المستهلك، تُعاد صياغة قواعد القيادة في الوقت الفعلي.

وفي مقابلة حصرية مع شبكة CNBC في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدّم زاك براون، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين ريسينغ، نهجًا قياديًا يركز على الإلحاح والزخم والتعلم من الفشل.

كما وصف قادة مثل إيفان إسبينوزا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، وأندريا أورسيل، الرئيس التنفيذي لشركة يونيكريديت، كيفية التكيف مع ضغوط مماثلة، مؤكدين على أهمية المرونة والتوافق في بيئة الأعمال المعقدة الحالية بالنسبة للرئيس التنفيذي.

تعلم الخسارة – والمضي قدمًا



وقال براون، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين، لشبكة CNBC: “أكره الخسارة، هناك نوعان من الناجحين، أولئك الذين يحفزهم حماس النصر، وأولئك الذين يحفزهم خوف الهزيمة”.

وأضاف براون أنه ينتمي إلى الفئة الأخيرة.

وقال أيضا “ما أحاول غرسه في المؤسسة التي أديرها ليس بالضرورة الخوف من الفشل، بل الرغبة في تحقيق مكاسب تدريجية كل يوم، وإذا استطعتَ خلق بيئة تُشجع الناس على التسارع أكثر فأكثر كل يوم، فهذه هي الطريقة التي تحافظ بها على الزخم”.

وأضاف براون، الذي سبق له أن شارك في سباقات سيارات احترافية، “الخسارة أكبر بكثير مما تربح. لذا عليك أن تُتقن الخسارة وتستخدم ذلك كدافع للتحسين في المرة القادمة. إذا تعرضت لحادث، ستعود إلى العمل فورًا. عليك أن تتعلم من الأخطاء، ثم تُمضي قدمًا”.

القيادة في خضم التقلبات



وتتجلى فكرة المرونة على حساب الكمال في مختلف القطاعات في الوقت الحالي.

فقد استقال عدد قياسي من الرؤساء التنفيذيين بلغ 2221 رئيسًا تنفيذيًا في عام 2024، وفقًا لتقرير صدر في يونيو/حزيران عن شركة تشالنجر، جراي، وكريسماس.

واستمر هذا التوجه حتى عام 2025، مع ارتفاع تغييرات الرؤساء التنفيذيين في الشركات الأمريكية بنسبة 11% من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط.

وتُمثل مغادرة 247 رئيسًا تنفيذيًا في فبراير/شباط ثاني أعلى رقم منذ أن بدأت تشالنجر في تتبعها عام 2002، مُقاربةً بذلك أعلى رقم قياسي سُجِّل في نفس الشهر من عام 2024.

ووصف إيفان إسبينوزا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، الذي تولى منصبه في أبريل/نيسان وتحدث مع شبكة “سي إن بي سي” في مايو/أيار، بيئة الأعمال الحالية بأنها مُتطلبة ولكنها قابلة للإدارة.

وقال، “حافظوا على التفاؤل، فالبيئة صعبة للغاية، ولا ترغبون في أن تُثقل كاهلكم، إذا ثقلت عليكم الأمور، فقد تُصابون بالشلل المهني، والشلل ليس ما تحتاجونه في البيئة الحالية، عليكم مواصلة العمل”.

وقدّم إسبينوزا خططًا رئيسية لإعادة الهيكلة في نيسان المُتعثرة في غضون أسابيع من تعيينه، بما في ذلك تخفيض الوظائف والمصانع، كما سلّط الضوء على أهمية مواءمة القيادة.

السياسة وضغوط صنع القرار



وفي بنك يونيكريديت، أشار الرئيس التنفيذي أندريا أورسيل إلى كيفية تأثير القوى الخارجية على عملية صنع القرار التنفيذي في هذا الزمن.

وفي مقابلة مع شبكة سي إن بي سي في يونيو/حزيران، أشار إلى التأثير المتزايد للأحكام السياسية والتنظيمية.

وقال، “هناك الآن عامل جديد علينا جميعًا مراعاته، وهو التدخل الحكومي أو السياسي”.

وأضاف، “يمكن لأي شيء آخر أن يكون مثاليًا، ولكن إذا كانت وجهة النظر الحكومية مختلفة، فلن يتقدم أي شيء”.

وأكد أورسيل أن تزايد انخراط المصالح الوطنية أصبح الآن عاملًا محوريًا في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ بالنسبة لمن يتقلد منصب رئيس تنفيذي.

وجاءت تصريحاته في خضم محاولات يونيكريديت البارزة لتوسيع حضورها الأوروبي من خلال صفقات اندماج محتملة تشمل كوميرز بنك وبانكو بي بي إم، وهي جهود قوبلت برفض من الحكومات في أوروبا.

عصر المساءلة في مجال الذكاء الاصطناعي



في الوقت نفسه، يواجه الرؤساء التنفيذيون ضغوطًا متزايدة لتحصين مؤسساتهم لمواجهة عصر الذكاء الاصطناعي.

وصرح رافين جيسوثاسان، الخبير العالمي في مجال مستقبل العمل، لشبكة CNBC في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مجالس الإدارة تُحمّل الرؤساء التنفيذيين مسؤولية سرعة دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتهم.

وقال جيسوثاسان، “سيُحاسب كل رئيس تنفيذي على سرعة تطبيق الذكاء الاصطناعي في المؤسسة، ووجود الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولاً جذرياً في المؤسسة”.

وأضاف، “تدرس مجالس الإدارة هذا الأمر بجدية”، وأكد أن القيادة اليوم تتضمن أيضاً بناء مؤسسة قادرة على التكيّف بسرعة مع التغيرات الجذرية، من خلال العقلية والمهارات والأدوات المناسبة.

وأشار إلى أنه الآن يُطلب من الرؤساء التنفيذيين بشكل متزايد دفع عجلة النمو بموارد أقل.

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