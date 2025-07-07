عاجل: الإمارات تنقذ طاقم السفينة “ماجيك سيز” بعد استهدافها بصواريخ حوثية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الإمارات، الإثنين، نجاحها في إنقاذ طاقم سفينة تجارية بريطانية تعرضت لهجوم في مياه البحر الأحمر، وذلك في عملية إنسانية عاجلة شاركت فيها “سفين بريزم” التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، وسط تصاعد الهجمات التي تهدد أمن الملاحة في المنطقة.

استجابة فورية لنداء الاستغاثة

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي إن السفينة “سفين بريزم” استجابت على الفور لنداء استغاثة صادر عن السفينة التجارية “ماجيك سيز” التي ترفع العلم البريطاني، بعدما تعرضت الأخيرة لهجوم أدى إلى أضرار بالغة في هيكلها.

وأضافت الوزارة أن الطاقم اضطر للتخلي عن السفينة في ظروف بحرية صعبة، ما تطلب تدخلًا عاجلًا لتأمين حياتهم.

إنقاذ 22 شخصًا بتنسيق دولي

وأكد البيان أن العملية الإماراتية أسفرت عن إنقاذ جميع أفراد الطاقم وعددهم 22 شخصًا، بينهم عناصر الطاقم والأمن، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات البحرية المختصة، مثل هيئة النقل البحري في المملكة المتحدة (UKMTO) والمنظمات الدولية المعنية.

وأشارت الخارجية إلى أن العملية تمت وفقًا لأعلى معايير السلامة البحرية والاستجابة السريعة للطوارئ.

تأكيد على دعم أمن الملاحة

أكدت الإمارات أن هذا التحرك يجسد التزامها بدعم أمن وسلامة الملاحة الدولية في الممرات المائية الاستراتيجية، ويعبر عن قيم التضامن الإنساني في مواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد حركة التجارة العالمية.

تأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر منذ أشهر، خاصة بعد إعلان جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن سلسلة هجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، بزعم دعمها للفلسطينيين في غزة.

وتسببت هذه الهجمات في تهديد أمن واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، ما دفع دولًا كبرى إلى تعزيز وجودها البحري، وتأمين الملاحة لضمان تدفق التجارة العالمية عبر قناة السويس والمضائق الحيوية.