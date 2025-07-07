عاجل: أول تحرك من الفنانة الدنماركية بعد اتهام مها الصغير بسرقتها

شكرا لاهتمامكم بخبر أول تحرك من الفنانة الدنماركية بعد اتهام مها الصغير بسرقتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد حالة جدل واسعة أثيرت أمس، عقب خروج الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون لتفصح عن تعرضها للسرقة الفنية من قبل الإعلامية مها الصغير، ظهرت في أول لقاء إعلامي لتتحدث باستفاضة عن جذور المشكلة، وعما تفكر فيه، فماذا قالت؟

الظهور الأول للفنانة الدنماركية بعد واقعة مها الصغير

وحلت الفنانة ليزا لاش نيلسون، ضيفة على برنامج “تفاعلكم” المقدم عبر شبكة قناة العربية، لتتحدث بشكل موسع عن المشكلة، إذ كشفت عن اللحظة الأولى لاكتشافها سرقة لوحتها الفنية “صنعت أجنحة لنفسي”.

وقالت نيلسون: “أرسلت لي إحدى المتابعات رسالة نصية على ”إنستجرام”، وكتبت لي قائلة هل شاهدت هذا؟ وأرسلت لي رابط فيديو ليوتيوب، فيه بالتأكيد فيديو المقابلة التلفزيونية، وقمت بمتابعته على تلفزيون أون، كان برنامج منى الشاذلي، وشاهدتها في جزء من الحلقة، تعرض لوحتي واللوحات المختلفة لفنانين ثلاثة آخرين”.

وتابعت: “بعدها فكرت لست متأكدة مما يقولون ويجب أن اتحقق مما يجري، فذهبت على حسابي على فيسبوك وكتبت بوست وسألت أصدقائي من منكم يفهم اللغة العربية، وما الذي تقوله هذه السيدة وأكدوا لي أنها كانت تقول إنها هي التي رسمت هذه اللوحة، التي في الحقيقة هي لوحتى أنا، بجانب اللوحات الأخرى للثلاثة الآخرين”.

أول تصرف بعد اكتشاف السرقة الفنية

واستكملت: “شعرت بالصدمة، فالدنمارك دولة صغيرة جدًا تعداد سكانها 6 ملايين، وأن أشاهد عملي على شاشة كبيرة، في برنامج تلفزيوني في دولة عدد سكانها كبير يتعدى 100 مليون نسمة، هذا الأمر مدهش بصراحة، وكنت سأكون سعيدة جدًا بذلك، ولكن المشكلة أن اسمي لم يذكر، فشعرت وكأن شخصًا ما سرق مني شيئًا”.

وأوضحت: “شعرت بعدم الارتياح، كأن شخصًا دخل إلى ممتلكاتي الخاصة وهذا أمر بصراحة مخيف، ففكرت ما الذي يمكن أن أفعله حيال ذلك، ووردتني ردود أفعال من أصدقائي بالدنمارك، والذين علقوا وقالوا يجب أن توكلي محاميًا، أو يجب أن تتصلي بالصحافة، وحاولت الاتصال بالسفارة الدنماركية بالقاهرة، ولكن لم أتمكن من الاتصال بها، اتصلت ببعض المحامين بالدنمارك وكل شيء كان صعبًا”.

وأردفت: “حاولت معرفة كيف يمكنني الاتصال بالقناة التلفزيونية، وكان صعب علي جدًا الحصول على أي معلومات للاتصال، كارسال إيميل أو مع من يجدر بي التواصل للتحدث عما حصل، لكني كتبت لمها الصغير عبر تطبيق ماسنجر وكتبت لمنى الشاذلي، مقدمة البرنامج، أردت أن اتحدث معهما قبل أن أقوم بأي إجراء؛ حذرتهما وقلت هل يمكننا التحدث عما حصل ففي الواقع ما فعلتماه غير صحيح، ويعد جريمة وربما ينتهي بكما المطاف في السجن”.

تهديدات بالسجن

وأضافت: “أعرف أن هذا لن يحدث لأني لا أريده أن يحدث، ولكن ما فعلتماه جريمة والقناة التلفزيونية أيضًا تتحمل الجريمة لعدم التحقق من هذه اللوحات، لأنه وبالنسبة وللكثيرين فمن الواضح أن اللوحات الأربع لم يرسمها نفس الشخص، لاختلاف الأسلوب”.

كيف رأيتِ اعتذار مها الصغير، هل تقبلينه؟

وعن اعتذار مها الصغير لها قالت نيلسون: “بالتأكيد نعم أقبل اعتذارها، أستطيع أن أتخيل شعورها، حاليًا لا بد أن الأمر كان مروعًا جدًا وأشعر بالأسف الشديد تجاهها، وأتمنى حقًا أن تسامحوها أنتم أيضًا وأن يسامحها الشعب المصري، ويمنحها فرصة ثانية، بكل تأكيد أن أقبل الاعتذار وأسامحها، ولكن أيضًا أنا لم أرغب بالتزام الصمت لما حصل”.

وذكرت: “كنت متأكدة أن ما حصل سيكون له أثر سلبي على مها، ولكن من الجهة الأخرى هي ارتكبت جريمة، وغالبًا ما كنت أفكر أنه سأترك المسألة واتجاهلها لكن كل من أعرفهم قالوا كلا، لا تسمحي بحدوث ذلك، حتى أن زملائي الفنانين قالوا إن المسألة مهمة للغاية، لأن الأمر لا يخص مها فحسب بل المشاكل التي نواجهها نحن، لأننا مجبرون على استخدام الانترنت إذا ما أردنا عرض لوحاتنا وأعمالنا للعالم، وعندما نفعل ذلك نواجه مثل هذه المشاكل سواء النسخ أو السرقة الفنية كما حصل مع مها”.

وأشارت إلى أنه من المهم جدًا أن نتحدث عما حصل ونقول لا أحد ينبغي أن يكرر ما فعلته أنتِ مرة أخرى، لأنهم سوف يفضحون ويكتشفون”.

هل تخططين لرفع دعوى قضائية على مها أو القناة؟

وحول نيتها لتحريك دعوى قضائية ضد مها الصغير أو القناة قالت: “لم أقرر بعد المسامحة بالنسبة لي هي من الناحية الأخلاقية، ولكن مع ذلك هناك بعض الأسئلة وعلامات الاستفهام، إذا كان يجب أن يكون هناك أي تصرف قانوني ليس تجاهها فقط بل تجاه القناة التلفزيونية أيضا، لأنهم يتحملون مسؤولية ما يقدمونه عبر برامجهم، وهذا ليس رأيي أنا الشخصي بل رأي المحامين الذي تحدثت معهم، فأنا لم أقرر بعد، وقد اتواصل مع الفنانين الآخرين الذين عرضت لوحاتهم أيضًا، والتقرير بالقيام بأي عمل قانوني، يجب أن يكون من أجل منع مثل هذه الأشياء من الحدوث مرة أخرى”.

كان يومًا حافلًا بالأحداث

وتحدثت نيلسون عن يومها الذي اعتبرته جنونيًا، حيث قالت: “كان يومًا حافلًا وجنونيًا فبعد أن كتبت البوست على ”إنستجرام وفيسبوك”، وردني 3000 تعليق ورسالة، كان الهاتف يرن منذ الصباح الباكر، ولم يتوقف عن الرن كلها أرقام من مصر، لم تسمح لي الفرصة أن أفكر بوضوح وأن اتخذ القرار حول ما سأقوم به”.

كيف عرف الفنانون الآخرون عن مسألة سرقة لوحاتهم.. هل أخبرتهم؟

وتابعت: “لا أعرف الفنانين الفرنسي أو الايطالي اللذين عرضت لوحاتهما أيضًا في البرنامج، لكن لوحة كارولينا من ألمانيا، أحد اصدقائي تواصلت معها في وقت مبكر قبل حوالي أسبوع، وأخبرتها بما حصل، وقالت إنها واجهت مثل هذه التجارب من قبل، والكثيرون كانوا يحاولون استنساخ أعمالها، ولم ترغب في القيام بأي شيء، والآن عندما شاهدت وتعرفت على مدى أهمية ما حصل، اعتقد أنها سوف تتصرف”,

واستطردت: “لا نعرف في الحقيقة مدى أهمية كل ذلك للشعب المصري، لاكتشف أن الأمر مهم جدًا، بالنسبة للكثيرين ولم أكن على دراية بذلك، فأنا عندما كتبت تعليقي، كنت أقوم بذلك لأحسم المسألة فقط للتعبير عما بداخلي، وأقول أن هذا ما حصل، فلنتجاوز الأمر، ولكن وردتني كل ردات الفعل هذه من أشخاص مختلفين، والكثيرون تواصلوا معي وعبروا عن اعتذارهم واعتقد أن هذا الأمر مدهش”.

واختتمت: “ولكن الأشخاص من مصر لا يتحملون ما قامت به مها ولكنهم يرغبون بالتعبير عن تعاطفهم، ويريدون أن يبعثوا برسالة واضحة مفادها أن هذا ليس من شيم المصريين، نحن لا نسرق ولا نكذب هذا ما يقولونه لي دائمًا، وإن هذه ليست طبيعتنا، وأعتقد أن هذا الأمر لطيف جدًا، شيء جميل نعرفه عن الشعب المصري أن الكثيرين يرغبون بمد أيديهم والتعبير عن صداقتهم، وقالوا أشياء جميلة حول أعمالي الفنية وهذا كان أمرًا لطيفًا جدًا وإيجابيًا، اكتشفت أنهم ودودون جدًا ولطفاء”.