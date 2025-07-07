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عاجل: نجم برازيلي سابق يعلق على أداء فينيسيوس في مونديال الاندية

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق النجم البرازيلي السابق فيليبي ميلو ، على اداء مواطنه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في بطولة مونديال الاندية.

ميلو قال: “أعتقد أن لاعبا مثل فينيسيوس يمكنه دائما أن يكون افضل ، لأنه لن يصل ابدا الى مئة بالمئة ، نحن بشر”.

اضاف: “يمكنه دائما أن يكون افضل لأنه فتى سريع ويمتلك جودة عالية ، اذا سجل 3 اهداف ، يمكنه دائما ان يسجل 4 ، واذا سجل هدفين يمكنه ان يسجل 3 “.

اكمل: “في المونديال كان يمكنه ان يقدم اداءا افضل ، لكنه قدم مباراة سجل فيها هدفا وصنع تمريرة حاسمة ، مباريات مثل مباراة باريس سان جيرمان هي من اجله ، لأنه هو الكرة الذهبية  ، هو لاعب كبير”.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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