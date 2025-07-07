عاجل: لا مكان لتير شتيغن.. برشلونة يجدد عقد تشيزني حتى 2027

شكرا لاهتمامكم بخبر لا مكان لتير شتيغن.. برشلونة يجدد عقد تشيزني حتى 2027 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - صعَّب برشلونة الأمور أكثر على حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيغن بتمديد عقد فويتشيك تشيزني.

وأعلن برشلونة رسميا تجديد عقد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني لموسمين إضافيين، ليستمر مع الفريق الكتالوني حتى 30 يونيو/حزيران 2027.

عقد تشيزني مع برشلونة كان ينتهى في 30 يونيو/حزيران الماضي، لكن كان هناك اتفاق شفهي على التجديد، دون أن يتم تحديد موعد لتوقيع العقود مع خوان لابورتا رئيس النادي.

وكان الحارس البولندي تراجع عن قراره باعتزال كرة القدم للانضمام إلى صفوف برشلونة بعد إصابة مارك أندريه تير شتيغن الخطيرة في الركبة نهاية سبتمبر/الماضي.

وبات تشيزني والحارس الجديد خوان غارسيا هما حراس برشلونة خلال الوقت الحالي حسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، وسط رغبة برشلونة في الاستغناء عن تير شتيغن، الذي لا يزال عقده مستمرا مع النادي حتى 2028.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن تشيزني، الذي بلغ الـ35 من عمره في 18 أبريل/نيسان الماضي، يشعر بأنه في حالة بدنية وذهنية ممتازة لمواصلة مسيرته مع برشلونة، على الرغم من تلقيه بعض العروض من أندية أخرى.

وأوضحت أن تشيزني قدم الخبرة والثبات في أصعب اللحظات، وأسهم أيضًا في خلق أجواء إيجابية داخل الفريق الكتالوني خلال فترة قصيرة.

يذكر أن تشيزني رغم أن ظهوره الأول مع برشلونة تأخر حتى الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي في بارباسترو في كأس الملك (0-4)، إلا أنه احتل المركز التاسع في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بعدد الدقائق (2726) بعد خوضه 30 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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