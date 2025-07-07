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عاجل: تشابي ألونسو يحتاج الى وقت في ريال مدريد..!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق النجم الفرنسي السابق كلود ماكيليلي على مستوى ريال مدريد تحت قيادة المدرب الجديد تشابي الونسو.

ماكيليلي قال: “بالطبع الاوضاع تتحسن ، ومع الوقت ستبدأ بعض الامور في الظهور ، لكن عمل المدرب لا يكون لشهر او شهرين او ثلاثة بل لعام او عامين”.

اضاف: “الآن هو الوقت المناسب لتركه يعمل ، لكي يتمكن من تنفيذ افكاره ، ومع الوقت سنرى التحسن او على الاقل ما يريده لفريقه ، نحن نعرف كيف هو ريال مدريد ، ونعرف مدى صعوبة الحصول على هذا الوقت احيانا”.

وعن غونزالو غارسيا قال : “اذا اراد المدرب بقاءه فهذا افضل”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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