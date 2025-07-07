عاجل: للمرة الثانية.. أوسيمين يصدم الهلال

شكرا لاهتمامكم بخبر للمرة الثانية.. أوسيمين يصدم الهلال والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - وجّه المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي، صدمة جديدة إلى الهلال السعودي.

أوسيمين لعب الموسم الماضي مع غالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة من نابولي من دون خيار الشراء، وذلك بعدما دخل في صدام مع إدارة النادي الجنوبي لعدم رغبته مواصلة اللعب معه.

وفي الميركاتو الصيفي الحالي، اندلعت المنافسة بين عدة أندية على أوسيمين، من بينها غالاتا سراي والهلال، فيما يسعى نابولي لبيعه بأعلى سعر.

أوسيمين يصدم الهلال



أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن أوسيمين وافق على الشروط الشخصية مع غالاتا سراي، رافضا عرضا جديدا من الهلال.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها أوسيمين عرضا من الهلال رغم الإغراءات المالية، حيث أكدت صحيفة “الشرق الأوسط” مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي أن المهاجم النيجيري لم يقبل عرض “الزعيم” بسبب رغبته في الاستمرار بالملاعب الأوروبية.

على جانب آخر، لا يزال يتعين على غالاتا سراي التوصل إلى اتفاق مع نابولي على التفاصيل المالية للصفقة.

وكان الهلال مستعدا لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد أوسيمين مع نابولي (75 مليون يورو)، بينما ذكرت التقارير أن عرض بطل الدوري التركي يصل إلى 50 مليون يورو كمبلغ ثابت، بجانب 5 ملايين أخرى كمتغيرات.

جدير بالذكر أن أوسيمين (26 عاما) سجل 37 هدفا مع غالاتا سراي في كافة المسابقات الموسم الماضي.

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