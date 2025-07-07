عاجل: بعد حريق سنترال رمسيس.. غرامة تنتظر “المصرية للاتصالات” حال الإهمال

شكرا لاهتمامكم بخبر بعد حريق سنترال رمسيس.. غرامة تنتظر “المصرية للاتصالات” حال الإهمال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد مصدر بجهاز تنظيم الاتصالات، أنه سيتم تعويض المواطنين المتضررين من حريق سنترال رمسيس، مضيفًا أنت سيتم توقيع غرامة على الشركة المصرية للاتصالات حال ثبوت إهمالها.

وقال المصدر لـ”تليجراف مصر”، إن الجهاز سيبحث أسباب حريق سنترال رميسيس وحجم الضرر الناتج عنه، عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

جودة الخدمة

وفي ديسمبر الماضي، وقعت شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية على الآليات الجديدة لجزاءات جودة الخدمة، التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف رفع مستوى جودة خدمات الاتصالات وتحسين تجربة المستخدمين.

ووفقًا للآليات الجديدة، فإن الشركات المخالفة لمعايير الجودة ومستويات الأداء المنصوص عليها في التراخيص الممنوحة لها، ستكون ملزمة باستخدام ضعف قيمة الجزاءات المالية المقررة عليها – وتحت إشراف الجهاز – في تحسين التغطية وجودة خدمات المحمول، بالإضافة إلى تغطية مناطق جغرافية يحددها الجهاز، خلال فترة زمنية قصيرة، بدلًا من دفع الغرامات مباشرة.

خدمات الاتصالات

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز فعالية الاستثمارات وتحقيق استفادة مباشرة للمواطنين، عبر ضمان حصولهم على خدمات اتصالات ذات جودة أعلى، لا سيما في المناطق التي تعاني ضعف التغطية أو مشاكل متكررة في الخدمة.

كما تتضمن الآليات تحفيز الشركات على الارتقاء بمستوى خدماتها لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية التي ترصد جودة وأداء خدمات المحمول عالميًا، في إطار رؤية الدولة لدعم التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية الرقمية.

وفي مارس 2024، غرم تنظيم الاتصالات، شركة فودافون بقيمة عشرين مليون وخمسمائة ألف جنيه، بعد أن رصد حدوث عطل فني ببعض أجهزة الشبكة الرئيسية أثر على خدمات الجيل الرابع التي تقدمها الشركة، حيث واجه المستخدمون صعوبات في الحصول على خدمات الجيل الرابع لعدة ساعات.

ووجه الجهاز، فودافون بتعويض العملاء المتضررين وفقًا لقواعد التعويضات التي أصدرها تنظيم الاتصالات للشركات العاملة في السوق المحلية لضمان حقوق المستخدمين حالة تأثر الخدمات، التي تشمل إجراءات وجزاءات تصاعدية على الشركات في حالات انقطاع الخدمة وتضرر المشتركين طبقًا للتراخيص الممنوحة للشركات.

عطل مؤقت

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مساء اليوم، اندلاع حريق داخل إحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات، مما أدى إلى تعطل مؤقت في خدمات الاتصالات بعدد من المناطق.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن فرق الدفاع المدني تعمل بالتنسيق مع الفرق الفنية بالشركة المصرية للاتصالات للسيطرة على الحريق، وقد تم فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل كإجراء احترازي لضمان سلامة العاملين وحماية التجهيزات الفنية.

وأكد البيان أن العمل جارٍ على إعادة الخدمة بشكل تدريجي خلال الساعات المقبلة، في الوقت الذي يتم فيه حصر شامل للخدمات والعملاء المتضررين لتقدير حجم التأثير الناتج عن الحريق.

وشدد الجهاز على التزامه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سرعة استعادة الخدمة وتعويض جميع العملاء المتأثرين، مشيرًا إلى أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتابع تطورات الموقف بشكل مستمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان احتواء آثار الحادث وتقليل تأثيره على الخدمات المقدمة للمواطنين.