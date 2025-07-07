أخبار اليمن : تحذير من تداعيات إنسانية كارثية في غزة

تحذير من تداعيات إنسانية كارثية في غزةأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم، أن الأوضاع في قطاع غزة تشهد انهيارا خطيرا في مستوى الأمن الغذائي، في ظل تفاقم المجاعة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، ما يعرض حياة أعداد متزايدة من المدنيين لخطر الموت جوعا.

وذكر المكتب في بيان له، أن الأسر في غزة تجبر على المجازفة بحياتها للحصول على الطعام، موضحا أن معدلات سوء التغذية الحاد تضاعفت بين الأطفال، بينما يوشك مخزون حليب الرضع على النفاد، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.

وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، إلى أن أكثر من 80% من الأراضي الزراعية في غزة تعرضت لأضرار مباشرة، بينما دمرت 71.2% من البيوت المحمية الزراعية، وتوقفت معظم آبار الري عن العمل، كما أن ما لا يقل عن 61.5% من الأراضي الزراعية في خان يونس قد دمرت أو أصبحت غير قابلة للزراعة.

ويشهد الوضع الإنساني في غزة تدهورا كارثيا منذ 2 مارس الماضي، عقب إغلاق الاحتلال الإسرائيلي كافة المعابر المؤدية إلى القطاع، ما حال دون دخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود، وفاقم معاناة المدنيين.