أخبار اليمن : إعلان صرف معاشات يوليو في صنعاء

إعلان صرف معاشات يوليو في صنعاءبدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، صرف معاشات المتقاعدين لشهر محرم 1447هـ - يوليو 2025م.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن عملية الصرف التي بدأت اليوم الاثنين في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، تشمل صرف المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز والوفاة للمتقاعدين في القطاع الخاص والمختلط.

ونوّهت إلى أن تقديم موعد صرف المعاشات يتم بصورة منتظمة مع بداية كل شهر، حرصًا على مساعدة المستفيدين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.