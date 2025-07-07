عاجل: توقف خدمات ATM بعد حريق سنترال رمسيس

عدن - ياسمين عبد العظيم - اشتكى عدد من العملاء في مصر من توقف خدمات عدد من ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لعدة بنوك محلية، حيث أبلغ المستخدمون عن صعوبات في إجراء المعاملات البنكية، سواء في عمليات السحب أو الإيداع، إضافة إلى تعذر الحصول على كشوف الحسابات أو تنفيذ أي خدمات مالية عبر هذه الماكينات.

وتعطلت منذ قليل جميع خدمات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك معاملات “كاش”، المحافظ الإلكترونية، وخدمات “فوري”، وذلك حسبما كشف موقع تتبع الأعطال التقنية، بعد دقائق من اندلاع حريق في سنترال رمسيس.

عطل يضرب شركات المحمول

واشتكى عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من سقوط شبكة الهاتف المحمول، عقب حريق سنترال رمسيس، الذي تحاول قوات الدفاع المدني السيطرة عليه حتى الآن.

وتواصلت “تليجراف مصر” مع مسؤولي الشركات الأربعة وجهاز “تنظيم الاتصالات” للتعليق، لكن دون رد.

من جانبه قال خبير تكنولوجيا المعلومات، وليد حجاج، إن ضعف شبحة المحمول والخط الأرضي أو وقوعها في مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية أمر متوقع.

وأوضح حجاج لـ”تليجراف مصر”، أن سنترال رمسيس عمومي يغذي عدة مناطق، لذا من المتوقع أن يزداد عدد المتضررين من الحريق الذي طاله خلال الساعات الأخيرة.

تعليق من “المصرية للاتصالات” على حريق سنترال رمسيس

فيما أكد مصدر بشركة “المصرية للاتصالات”، في تصريحات لـ”تليجراف مصر”، أنه لا توجد معلومات حتى الآن بشأن أسباب اندلاع حريق سنترال رمسيس، وعقب السيطرة عليه ستصدر الشركة المصرية للاتصالات بيانًا لتوضيح جميع الأمور المتعلقة بتأثيره والأضرار الناجمة عنه.