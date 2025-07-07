عاجل: أول تعليق من محافظة القاهرة على حريق سنترال رمسيس

عدن - ياسمين عبد العظيم - وصل محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، إلى موقع حريق سنترال رمسيس، الذي اندلع قبل قليل، لمتابعة جهود السيطرة عليه.

وأكدت محافظة القاهرة في بيان لها، أنه جارٍ السيطرة على الحريق، الذي لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات حتى الآن، مشيرة إلى أنه نشب في عدد من المكاتب الإدارية بمبنى السنترال.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ عدد من الموظفين علقوا داخل مكاتبهم أثناء حريق مبنى سنترال رمسيس.

وأغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أجزاء من شارع رمسيس بوسط البلد مؤقتًا لحين انتهاء أعمال السيطرة على ألسنة النيران المشتعلة بالمبنى.

خزانات مياه

وتكافح قوات الحماية المدنية، الحريق، باستخدام السلالم الهيدروليكية و10 سيارات إطفاء، في محاولة للسيطرة على ألسنة اللهب المرتفعة ومنع امتدادها إلى الأبنية المجاورة.

ودفعت مديرية أمن القاهرة أيضًا بـ3 خزانات مياه إضافية لدعم جهود الإطفاء، بالتزامن مع فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل، حفاظًا على سلامة رجال الإطفاء وسكان المنطقة.

تفاصيل البلاغ

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل مبنى السنترال، وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ وسيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وبدأت في تنفيذ خطة محكمة للسيطرة على الحريق.

ويكثف رجال الإطفاء جهودهم حاليًا للسيطرة على الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب، فيما تُجرى عمليات تمشيط للتأكد من عدم وجود مصابين أو خسائر بشرية، وجارٍ الوقوف على أسباب الحريق وملابساته.