عاجل: أرقام مرعبة لباريس سان جيرمان قبل مواجهة ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يدخل باريس سان جيرمان مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنسخة جديدة أكثر تماسكًا وشراسة، بعدما نجح الفريق بقيادة لويس إنريكي في الجمع بين الأداء الهجومي الكاسح والاستقرار الدفاعي رغم رحيل الثلاثي مبابي ونيمار وميسي.

فوز الفريق الباريسي على بايرن ميونخ كان الانتصار رقم 47 هذا الموسم معادلا أفضل أرقامه، ويدخل فريق إنريكي اللقاء مدعومًا بجيل شاب ونجوم مثل ديمبيلي ودويه، وبدفعة استثمارية جعلت النادي في أعلى مستوياته.

وإليكم أبرز الأرقام:

– 47 فوزًا هذا الموسم (رقم قياسي معادل لموسم 2015-2016)

– 164 هدفًا حتى الآن (قريب من الرقم التاريخي: 171 في 2017-2018)

– 40 مساهمة تهديفية لديمبيلي هذا الموسم

– 26 عامًا متوسط أعمار التشكيلة الأساسية

– 391 مليون يورو إيرادات تجارية هذا الموسم