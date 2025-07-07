عاجل: مقارنة بين ارقام باريس سان جيرمان و ريال مدريد تحت ادارة الحكم مارتشينياك

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا – الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لإدارة المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي و ريال مدريد الاسباني الاربعاء القادم لحساب الدور قبل النهائي لكاس العالم بالولايات المتحدة الامريكية .

الحكم البولندي يعتبر من اشهر الحكام في العالم حاليا سبق له ان ادار مباريات سابقة للناديين حيث كانت ارقامه معهما على النحو التالي :

عدد المباريات

باريس سان جيرمان 7 مباريات

ريال مدريد 11 مباراة

النتائج

باريس سان جيرمان 4 انتصارات ، تعادلا واحدا و خسارتين

ريال مدريد 6 انتصارات ، تعادلين و 3 هزائم .

ركلات الجزاء

باريس سان جيرمان ركلتين لصالحه

ريال مدريد 3 ركلات لصالحه

البطاقات

باريس سان جيرمان 16 صفراء و 2 حمراء

ريال مدريد 24 صفراء .