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عاجل: مقارنة بين ارقام باريس سان جيرمان و ريال مدريد تحت ادارة الحكم مارتشينياك

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  • عاجل: مقارنة بين ارقام باريس سان جيرمان و ريال مدريد تحت ادارة الحكم مارتشينياك 1/2
  • عاجل: مقارنة بين ارقام باريس سان جيرمان و ريال مدريد تحت ادارة الحكم مارتشينياك 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا – الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لإدارة المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي و ريال مدريد الاسباني الاربعاء القادم لحساب الدور قبل النهائي لكاس العالم بالولايات المتحدة الامريكية .

الحكم البولندي يعتبر من اشهر الحكام في العالم حاليا سبق له ان ادار مباريات سابقة للناديين حيث كانت ارقامه معهما على النحو التالي :

عدد المباريات

باريس سان جيرمان 7 مباريات

ريال مدريد 11 مباراة

النتائج

باريس سان جيرمان 4 انتصارات ، تعادلا واحدا و خسارتين

ريال مدريد 6 انتصارات ، تعادلين و 3 هزائم .

ركلات الجزاء

باريس سان جيرمان ركلتين لصالحه

ريال مدريد 3 ركلات لصالحه

البطاقات

باريس سان جيرمان 16 صفراء و 2 حمراء

ريال مدريد 24 صفراء .

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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