عاجل: مقارنة بين ارقام باريس سان جيرمان و ريال مدريد تحت ادارة الحكم مارتشينياك

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شكرا لاهتمامكم بخبر مقارنة بين ارقام باريس سان جيرمان و ريال مدريد تحت ادارة الحكم مارتشينياك والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا – الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لإدارة المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي و ريال مدريد الاسباني الاربعاء القادم لحساب الدور قبل النهائي لكاس العالم بالولايات المتحدة الامريكية .
الحكم البولندي يعتبر من اشهر الحكام في العالم حاليا سبق له ان ادار مباريات سابقة للناديين حيث كانت ارقامه معهما على النحو التالي :
عدد المباريات
باريس سان جيرمان 7 مباريات
ريال مدريد 11 مباراة
النتائج
باريس سان جيرمان 4 انتصارات ، تعادلا واحدا و خسارتين
ريال مدريد 6 انتصارات ، تعادلين و 3 هزائم .
ركلات الجزاء
باريس سان جيرمان ركلتين لصالحه
ريال مدريد 3 ركلات لصالحه
البطاقات
باريس سان جيرمان 16 صفراء و 2 حمراء
ريال مدريد 24 صفراء .