عاجل: الجميع ينتظر قرار لويس دياز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يترقب برشلونة خطوة لويس دياز الحاسمة هذا الأسبوع، في ظل سعي النادي الكتالوني لحسم صفقة الجناح الجديد، وبعد أن رفض نيكو ويليامز الانتقال، عاد اسم الكولومبي ليتصدر المشهد إلى جانب ماركوس راشفورد.

ومن المنتظر أن يجتمع دياز مع مدرب ليفربول الجديد آرني سلوت ليبلغه برغبته في الرحيل، في وقت تشير فيه التقارير إلى رفض ليفربول عرضًا من بايرن ميونخ مؤخرًا.

ويُتوقع أن يلعب دياز ووكيله دورًا كبيرًا لإقناع إدارة “الريدز”، خاصة في ظل الوضع الحساس بعد وفاة ديوغو جوتا، لكن يبقى الثلاثي برشلونة وبايرن ميونخ وليفربول في انتظار القرار النهائي للكولومبي.

برشلونة يراقب التطورات، مدركًا أن الصفقة معقدة ومكلفة، بينما يبدو خيار راشفورد أكثر سهولة حال موافقة مانشستر يونايتد على إعارته.